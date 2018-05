Botschafterin für Tradition

Anzeige

„Ab und zu helfe ich gemeinsam mit Ann-Kathrin im Weinberg aus“, so Constanze, die inzwischen diese Abwechslung zum Unialltag am Schreibtisch schätzen gelernt hat.

„Gerade im Herbst ist unsere tatkräftige Unterstützung gefragt, da wird jede helfende Hand benötigt. Und am liebsten stehe ich mit meiner Oma in einer Zeile“, betont sie. „Als Jüngste und die Älteste der Mannschaft bilden wir ein perfektes Team.“ Es sei ein tolles Gefühl, gemeinsam die stressige Erntezeit zu meistern. „Das ist eben das, was einen Familienbetrieb ausmacht.“

Seit vier Jahren arbeitet Constanze Schmitt im Sonntagverkauf der Genossenschaft mit und schenkt bei Weinproben aus. Kürzlich hatte sie Premiere mit einer ersten eigenen Weinprobe.

Selbst genießt sie gerne ein Glas Wein im Familienkreis auf der heimischen Terrasse. „Hier darf es am liebsten ein Glas Schwarzriesling Auslese sein, den ich mir auch als Krönungswein ausgesucht habe.“ Ihre Schwester als Vorgängerin zu haben, sieht Constanze als großen Vorteil an. „Nicht nur weil ich eine Vorstellung davon habe, was mich erwartet, sondern auch, weil sie mir mit vielen Ratschlägen und Tipps zur Seite stehen kann.“ Gleichwohl werde sie ihre ganz eigenen Erfahrungen machen: „Ich freue mich, viele interessante Persönlichkeiten kennenlernen zu dürfen und dabei als Botschafterin nicht nur für den Wein, sondern auch für Regionalität, Handwerk und Tradition unterwegs sein zu dürfen.“

Ambitionen auf weitere königliche Ämter landes- oder gar bundesweit schiebt die neue Weinkönigin von sich: „Ich denke, mit Studium und dem Amt der Markelsheimer Weinkönigin bin ich erstmal ausreichend bedient. Da will ich noch gar nicht so weit denken und mich erstmal darauf konzentrieren.“ tom

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.05.2018