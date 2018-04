Brauchtumsfeuer treibt Winter aus

Anzeige

Althausen.Die Jugendfeuerwehr Althausen veranstaltete bereits zum achten Mal ein gelungenes Osterfeuer. Doch wer die letzten Jahre immer vor Ort war, stellte einige Veränderungen fest. Austragungsort war nicht wie gewohnt die Anhöhe Richtung Stuppach, sondern der Hof des eigenen Feuerwehrmagazins. Auch die Speisekarte war erweitert. Das sonst groß angelegte Feuer, welches von weither schon zu sehen war, fand man in einem wärmenden Lagerfeuer wieder. Grund des Wandels ist der junge Nachwuchs, dem es alleine zunächst nicht möglich war, ein so groß angelegtes Osterfeuer aufzubauen, der jedoch mit viel frischem Wind und neuen Ideen ein zauberhaftes Fest zu organisieren bereit war. So folgten auch dieses Jahr wieder sehr viele Besucher der Einladung der Jugendfeuerwehr und genossen den Abend bei bester Versorgung und guter Laune im Schein des Osterfeuers der Größe XXS. pm