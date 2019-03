Brücken-Abbruch

Bad Mergentheim.Der Abriss der Markelsheimer Tauberbrücke beginnt am Donnerstag, 14. März. Damit ist der bisherige Weg über die Tauber voll gesperrt und der Verkehr wird über die Behelfsbrücke umgeleitet. Von der Ortsmitte kommend, verläuft die neue Querungsstrecke über die Engelsbergstraße, die Behelfsbrücke und den Oberen Wasen. Aus der Gegenrichtung wird sie umgekehrt befahren. Da auf der Behelfsbrücke nur einspuriger Kraftfahrzeugverkehr möglich ist, wird die Auffahrt von Ampel-Anlagen geregelt. Generell ist mit Verzögerungen im Verkehrsfluss zu rechnen. Für Fußgänger wurde auf der Behelfsbrücke ein separater und gesicherter Überweg eingerichtet. Fahrradfahrer ordnen sich ganz normal in den Kraftfahrzeugverkehr ein. Da die Behelfsbrücke niedriger liegt als die bisherige Tauberbrücke, muss sie bei Hochwasser gesperrt werden. In diesem Fall würde der Auto-Verkehr überörtlich umgeleitet. Die Behelfsbrücke ist für Lastwagen bis 30 Tonnen passierbar, schwerere Lkw müssen den Ort ohnehin umfahren. Die Sperrung und Behelfsumfahrung gilt bis zum 30. November dieses Jahres. stv

