BAD MERGENTHEIM.Die „Bücherei-Freunde“ treffen sich am Mittwoch, 21. März, um 18.30 Uhr, um in den Räumen der Stadtbücherei zum gemütlichen Austausch zusammenzukommen. Die Büchereifreunde sind eine Gruppe lesebegeisterter Menschen, die die Stadtbücherei ehrenamtlich unterstützen. So wäre zum Beispiel das Angebot der Kinder- und Gesellschaftsspiele in der Bücherei ohne diese Hilfe nicht so breit aufgestellt, da nach jeder Entleihung die Spiele auf Vollständigkeit geprüft werden müssen. Diese Aufgabe übernimmt allein der Freundeskreis. Neue Interessenten, die die Bücherei gerne unterstützen möchten, sind zu diesem Treffen willkommen. In entspannter Atmosphäre kann man sich bei dieser Gelegenheit einmal ganz unverbindlich über den Freundeskreis und seine Arbeit informieren und die Mitglieder der Büchereifreunde kennen lernen. Infos auf der Homepage „buechereifreunde.bad-mergentheim.de“. stv