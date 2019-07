Bürger lieben ihr Wachbacher Freibad

Seit 1937 besteht das Freibad in Wachbach, es ist somit das älteste der drei Mergentheimer Schwimmbäder und das Älteste im Altkreis. Ein fleißiger Förderverein hält es am Laufen.

Wachbach. Das Freibad in Wachbach bildet eine Art Schicksalsgemeinschaft mit dem Bad in Althausen, da es ebenfalls zweimal kurz vor der Schließung stand. Beide Bäder konnten nur deshalb erhalten werden, weil der Ortschaftsrat, die örtlichen Vereine, die DLRG und die Bevölkerung an einem Strang zogen.

Die Freude war groß bei den Einwohnern als 1937 das Freibad in Wachbach eröffnet wurde. Damals etwas ganz Außergewöhnliches und Seltenes in einer Zeit, als man die Worte Freizeitvergnügen und Naherholung vergeblich im allgemeinen Sprachvokabular suchte.

Aber nicht nur die Einheimischen pilgerten in „Ihr“ Freibad, es hatte sich bald auch in der näheren und weiteren Umgebung herumgesprochen, und so genossen auch auswärtige Familien den Badespaß. Wohl wurde ab und zu etwas am Becken erneuert und repariert, doch erst Mitte der 70er Jahre, als die Wasserqualität des Öfteren zu Beanstandungen führte, wurde eine Umwälzanlage installiert. In den darauffolgenden Jahren konnte der Badebetrieb nur deshalb aufrechterhalten werden, weil der 1962 gegründete DLRG-Ortsverein Wachbach sich bereit erklärte, die dafür notwendigen Arbeiten zu übernehmen. Der stets größer werdende Wasserverlust durch ein undichtes Becken, sowie die verschärften Hygienevorschriften führten dazu, dass das Freibad wieder zum Thema im Ortschafts- und Gemeinderat der Stadt wurde.

Damals wurde eine so genannte große Lösung beschlossen, mit der Generalsanierung des Beckens, dem Einbau einer zeitgemäßen Technik und einer großzügigen Liegewiese mit Kinderplanschbecken, womit das Freibad erst einmal gerettet war. Die Wachbacher und die Gäste aus dem Umland konnten wieder ungetrübte Badefreuen genießen.

Große Beliebtheit

Doch schon 15 Jahre später schwebten erneut dunkle Wolken über dem Freibad, das sich inzwischen immer größerer Beliebtheit erfreute, gerade bei Familien mit Kindern, als der damalige Oberbürgermeister die Schließung wollte, der als Begründung die angespannte Finanzlage der Stadt nannte. In Wachbach brodelte es, man wollte nicht verstehen, dass eine Einrichtung für die Allgemeinheit, die schon längst soziale Funktionen im Ort übernommen hat, einfach nach betriebswirtschaftlichen Gründen behandelt wird.

Breites Freizeitangebot

Das Bad war und ist Treffpunkt für sportlichen Aktivitäten, es ist eine Stätte der Kommunikation, es hält ein abwechslungsreiches Freizeitangebot bereit, es ist ein exzellentes Naherholungsgebiet, bestens geeignet für Familien mit Kindern.

In den letzten Jahren wurden auch aus vielen Hundert Nichtschwimmern nun Schwimmer, ja sogar Rettungsschwimmer, dank der DLRG.

Der damalige Gemeinderat Peter Mollner erinnert sich noch gut an jene Versammlung in der voll besetzten Turnhalle, als die Argumente der Wachbacher Bevölkerung, für die das Bad eine Herzensangelegenheit war und die wie ein Mann hinter ihrem Schwimmbad stand, die Stadtoberen scheinbar überzeugen konnte das Bad zu erhalten. In aller Bescheidenheit vergisst er dabei aber ganz, dass gerade er, durch sein Verhandlungsgeschick, seine Beharrlichkeit und seinen ganz persönlichen Einsatz, letztlich zum Erhalt des Freibades beigetragen hat.

Umgehend wurde der „Förderverein Freibad Wachbach e.V.“ gegründet, der mit der Stadt die notwendigen Vereinbarungen über die betriebstechnischen Voraussetzungen über die weitere Betreibung des Bades traf – darin enthalten, dass der Verein eigenständig handeln kann. Zum Vorsitzenden wurde Peter Mollner gewählt, ihm folgte für kurze Zeit Alexander Scherer. Der derzeitige Vorstand besteht aus Dietmar Barnikel (Vorsitzender), Jürgen Kaufmann (zweiter Vorsitzender), Sylvia Karner (Schriftführerin), Wilma Kleinhans (Kassierein) und den Beisitzern Loni Bertsch, Silvia Ertel und Hermann Dehner.

Schon seit jeher arbeiten der Förderverein und die DLRG sehr eng zusammen und sind auch personell miteinander verzahnt, in der Wahrnehmung der verschiedenen Funktionen der beiden Vereine.

Zwei, die sich gut ergänzen

Der Vorsitzende des Fördervereins, Dietmar Barnikel, nennt es einen glücklichen Umstand und für den Fortbestand des Bades unheimlich wichtig, dass die beiden Organisationen, die sich in ihrer Aufgabenstellung auch ergänzen, so hervorragend harmonieren und zusammenarbeiten. Deshalb sollte man auch erwähnen, dass Peter Mollner, inzwischen Ehrenvorsitzender des Fördervereins, auch schon Vorsitzender der DLRG war und die langjährige DLRG-Vorsitzende Loni Bertsch in Personalunion als Beisitzerin dem Förderverein angehört.

Rund 100 Öffnungstage im Jahr

Laut Dietmar Barnikel verfügt der Förderverein vom Gründungstag an über ca. 500 Mitglieder, von denen etwas über 30 zum harten arbeitenden Kern zählen. Die Zahlen die er nennt sind beeindruckend. Denn in den letzten Jahren wurden über 150 000 Euro bewegt, in den 100 Tagen der Öffnung pro Jahr leistet die DLRG (heute 486 Mitglieder) zwischen 800 und 1000 Wachstunden im Bad. Für eine der unersetzlichen Einnahmequellen, den Kiosk, fallen ca. 1500 Arbeitsstunden an. Noch nicht mit eingerechnet die unzähligen Stunden für die regelmäßig anfallenden allgemeinen Arbeiten, wie unter anderem Rasen mähen und Hecke schneiden und Reinigungsarbeiten.

Viel getan

In den letzten Jahren, seit das Bad durch den Förderverein geführt wird, hat sich doch sehr viel getan. Zunächst wurde das Restareal des alten Sportplatzes erworben, die Terrasse plus Kiosk wurde erstellt, der ehemalige Stall unter der alten Turnhalle wurde zu Lagerräumen umgebaut. In Eigenleistung entstanden das Piratenschiff und der Matschplatz, es folgten der Volleyballplatz, das Durchschreitebecken und das Auslass-Drehkreuz.

In der Vorbereitung auf die neue Saison dieses Jahr erhielt das Bad neue Bänke, die Terrasse eine Glasverkleidung, Tischtennisplatten und einen neuen Zaun. Der Förderverein hat sich also auch heuer mächtig ins Zeug gelegt, um den Besuchern ein attraktives Familienbad mit einem hohen Freizeitwert anbieten zu können.

So bekommen die ganz kleinen Badegäste, die dieses Angebot gerne annehmen, kostenlosen Schwimmunterricht von Hansi Dehner. Einer der unvergessenen Höhepunkte sicher das 24-Stunden- Schwimmen im August des Jahres 1991, als man mit dem Olympiasieger und mehrfachen Weltmeister Roland Matthes, einen der damaligen Weltstars des Schwimmsports als Teilnehmer gewinnen konnte. Beim zweiten 24-Stunden-Schwimmen 2002, war als Promigast Triathletin Heidi Jesberger mit von der Partie.

Rekord mit 25 500 Besuchern

Das idyllisch gelegene Freibad ist und bleibt ein absoluter Besuchermagnet. Die Gästezahlen pro Jahr pendelten sich bei 22 000 ein, im Superbadesommer 2018 konnte man mit 25 500 sogar einen neuen Besucherrekord vermelden.

Auch wenn die Arbeit in den Sommermonaten sehr viel Zeit verschlingt und das Engagement weit über das normale Maß hinaus geht, merkt man im Gespräch mit dem Vereinsvorsitzenden Barnikel, dass sich er und sein Team immer noch mit großer Begeisterung für die Sache „Freibad Wachbach“ engagieren zur Freude der Bevölkerung. . .

