Bürger sollten sich einbringen

Die Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet sind in den Fokus des Gemeinderats gerückt. Prima. Endlich – denken sich wohl viele Eltern. Denn: Es gibt einiges zu tun, kaputte Spielgeräte, etc.

Das Problem ist eigentlich schon länger bekannt, doch bislang war einfach kein Geld für Neues da. Und jetzt? Ist auch noch kein Geld da, aber immerhin der Wunsch nach einem Konzept beschlossene Sache. Die Stadtverwaltung ist am Zug, zu sagen, wo welcher Spiel- und Bolzplatz erneuert, verlagert, geschlossen oder neu errichtet werden soll. Ja – und die Nutzer, die Eltern mit ihren Kindern, sollen die Abwarten und der Dinge harren, die da kommen – oder eben nicht? Ich meine Nein!

Alle, die sich angesprochen fühlen, die mit dem Thema zu tun haben, Kleinkinder haben oder Jugendliche gerne an der frischen Luft Fußballspielen (Bolzen) sehen möchten, sollten sich ab sofort einbringen, ihre Meinung sagen, was wo im Stadtgebiet nötig ist, wer wo helfen kann, etwas sponsern möchte, Anregungen und Hinweise geben. Bedarfsgerechte Lösungen müssen her, die sich die Stadt leisten kann. Unterstützung sollte stets willkommen sein.

Übrigens: Die Idee von Stadträtin Manuela Zahn im brachliegenden Graben vor dem Schloss einen neuen Innenstadt-Spielplatz zu schaffen, klingt erst einmal kurios, hat aber eindeutig großen Charme. . .

