Bürgergespräche in den Ortsteilen

Bad Mergentheim.Udo Glatthaar bewirbt sich um eine neue Amtszeit als Oberbürgermeister der Stadt Bad Mergentheim. Die Wahl findet am Sonntag, 24. Februar, statt. Der Amtsinhaber veranstaltet eine Reihe von Bürgergesprächen, die am Montag, 28. Januar, um 19 Uhr in Althausen beginnen. Im Feuerwehrgerätehaus ist ein offener Austausch über aktuelle und zukünftige kommunalpolitische Themen möglich. Bereits um 18 Uhr können sich Jugendliche mit dem Oberbürgermeister im Jugendraum über ihre Zukunftsvorstellungen unterhalten. Weitere Termine: Apfelbach am Dienstag, 29. Januar, 18 Uhr: Offener Dialog auf dem Dorfplatz, 19 Uhr Dorfgemeinschaftshaus; in Dainbach am Mittwoch, 30. Januar, um 18 Uhr Gespräch mit Jugendlichen im Jugendraum, 19 Uhr Gasthaus „Roß“; in Edelfingen am Donnerstag, 31. Januar, 18 Uhr Gespräch mit Jugendlichen im Jugendraum, 19 Uhr Vereinsheim SV Edelfingen. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019