Bürgerhaushalt beschlossen

Unter das Motto „Fit für die Zukunft“ stellte Andreas Lehr die Stellungnahme der CDU-Fraktion zum Haushalt 2019.

Bad Mergentheim. Man gehe neue Wege und erhalte Strukturen, erklärte Andreas Lehr und sprach von einer „stabilen Haushaltspolitik und der Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung“. Gemeinsam mit den anderen Fraktionen habe man im Rahmen der nicht-öffentlichen Vorberatungen immerhin eine Reduzierung der ursprünglich geplanten neuen Schulden von sechs auf 4,2 Millionen Euro erreicht, so Lehr zufrieden, der für das hohe Investitionsvolumen in 2019 warb.

„Solides Management“

Die gute, wirtschaftliche Gesamtlage helfe der Stadt bei ihren Vorhaben, meinte der CDU-Fraktionschef, der ein solides Management und eine regelmäßige Überprüfung der Kosten bei den anstehenden Projekten verlangte. Im kritischen Blick behalte seine Fraktion auch den Stellenplan. Die Stadtverwaltung selbst sei zudem gefordert, kontinuierlich Vorschläge zu machen, um Kostensteigerungen zu verhindern oder zumindest zu begrenzen.

Eine Lösung müsse auch für die schwierige Situation beim Bauhof gefunden werden, so Lehr weiter, der schließlich auf die Investitionen einging.

Kindergärten und Schulen stünden 2019 stark im Fokus. Neben den Neubauten dürfte aber die Sanierung bestehender Einrichtungen nicht vergessen werden. Schulleitungen und Elternvertreter seien einzubeziehen und ergebnisoffene Diskussionen zu führen. Auch an die weiterführenden Schulen müsse gedacht werden.

50 000 Euro für die Jugendräume im Stadtgebiet, die Verbesserung der Spielplätze und ein Parkplatzkonzept für die Kernstadt benannte Lehr als wichtige Themen und freute sich zudem, dass viele Baugebiete vorangebracht würden.

Erfreut sei die CDU, dass auf ihren Antrag hin ein „Bürgerhaushalt“ neu geschaffen werde, der 30 000 Euro umfasst. „Die Kommunalpolitik muss auch Raum für Ideen und Engagement der Bürger schaffen“, so Lehr. Hier gehe es um Bürgerbeteiligung, beispielsweise bei der Gänsmarkt-Umgestaltung, und um Bürgeraktionen: „Zum Beispiel um Mittel für Eltern, die selbst den Spielplatz um die Ecke verbessern wollen. Oder: Mittel für Bürger, die selbst einen neuen Dorfplatz in ihrem Stadtteil gestalten wollen.“

Im Bereich „Modernisierung und Digitalisierung“ setzt die CDU auf die Schaffung von W-Lan-Hot-Spots in der Kernstadt und den Stadtteilen, auf die Umsetzung des Masterplans zum Breitbandausbau, die Digitalisierung in der Stadtverwaltung (Antragsverfahren, etc.) und eine bessere Mobilfunkabdeckung.

Zum Thema „Landesgartenschau“ sagte Lehr, dass der Gemeinderat eine erneute Bewerbung ernsthaft prüfen solle, wenn die Ausschreibung erfolgt sei.

Die CDU will aber auch „Strukturen erhalten“: Stadt- und Ortskernsanierungen müssten weitergehen, Stadtbücherei, Jugendmusikschule, Volkshochschule und Freibäder erhalten, Ehrenamt, Vereine, Sport und Kultur gefördert werden.

CDU-Fraktionschef Lehr begrüßte auch die Investitionen bei der Feuerwehr, besonders in Abgas-Absauganlagen, wenn sich Helfer in alten Gerätehäusern im Stadtgebiet noch neben den Einsatzfahrzeugen umziehen müssten, wenn diese bereits angelassen werden.

Er zeigte sich überzeugt, dass man mit einem guten Gesamtpaket die Stadt Bad Mergentheim „Fit für die Zukunft“ mache und signalisierte die breite Zustimmung seiner Fraktion zum Etat 2019.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018