Bürgermedaille für Rainer Schwab

Als Urgewächs der Stadt sei der zu Ehrende 1946 in Bad Mergentheim geboren worden, wurde Landwirtschaftsmeister und zog, nachdem er seine Ehefrau Renate geheiratet hatte, 1974 auf den Hof der Familie Holch in Herbsthausen.

1979 errichtete das Ehepaar Schwab am nördlichen Ortsrand einen Aussiedlerhof, der heute auch eine Ferienpension enthält. Schon 1980 engagierte sich Rainer Schwab im Herbsthauser Ortschaftsrat, dem er bis 2009 angehörte. Während seiner 29-jährigen Amtszeit als Gremiumsmitglied war er dort auch noch von 1994 bis 2009 Ortsvorsteher, nachdem er zehn Jahre lang zuvor schon als Stellvertreter gewählt war.

Eine stolze Leistung, wie der OB feststellte. Dazu kam ab Oktober 1999 seine Wahl in den Gemeinderat der Großen Kreisstadt. Mit jeweils hohen Stimmenzahlen wurde er 2004, 2009 und 2014 erneut in das städtische Gremium gewählt. In seiner gesamten Amtszeit war er Mitglied im Bauausschuss und in den zwei ersten Amtsperioden im Umlegungsausschuss und im Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft. Seit 2004 setzt er sein Fachwissen aus der Landwirtschaft im Gutachterausschuss ein.

Auch dem Kreisrat gehörte er von 1989 bis 1994 an. Neben seinen kommunalen Ehrenämtern engagierte sich Schwab im Bauernverband und im Prüfungsausschuss für Junglandwirte und Meisterprüfungen. In der September-Sitzung 2017 wurde Schwab, nachdem er aus gesundheitlichen Gründen um Entbindung von seinem Amt als Gemeinderat gebeten hatte, aus dem städtischen Gremium verabschiedet (wir berichteten).

OB Glatthaar attestierte Rainer Schwab, dass er alle seine Wahlämter stets mit großem Fleiß, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und hohem Interesse für alle Themen ausgefüllt habe. Seine angenehme, ruhige Art machte ihn zu einem beliebten Stadtrat und seine Ratschläge und Meinungen hatten Gewicht in den Gremien. Er habe sich mit großer Überzeugung und viel Herzblut für seinen Heimatort und für die Stadt eingesetzt. Nun könne er mit Genugtuung auf die von ihm mitgetragene Entscheidungen blicken, die der Stadt eine gute Zukunft weisen und zum Wohle aller Bürger wirken. Für das langjährige Engagement dankte Glatthaar und bezog dabei auch die Familie und Ehefrau Renate mit ein. Mit dem Wunsch die neue freie Zeit im Kreise seiner Familie bei guter Gesundheit zu genießen, schloss Glatthaar seine Laudatio.

Nach einer flotten Weise eines Bläserquartettes der Jugendmusikschule, das für die musikalische Umrahmung der Festsitzung sorgte, überreichte der Oberbürgermeister die Bürgermedaille in Silber und die dazugehörige Urkunde an Rainer Schwab.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Lehr stellte fest, dass heute ein guter Tag sei, an dem jemand zu Recht eine Ehrung zu teil wird. Die Bürgermedaille sei einerseits eine gerechte und verdiente Anerkennung und andererseits Zeichen der Dankbarkeit der Stadt für das Geleistete. So Geehrte seien Vorbilder, die Orientierung geben und Wertvorstellungen vertreten. Er bezeichnete Rainer Schwab als offenen, freundlichen, kompetenten und zuverlässigen Menschen, der nicht laut, sondern immer mit dem richtigen Ton seine Meinung vertritt und der Bürgerschaft offen und wahrhaftig begegnet.

Seine Fraktion habe den Geehrten wegen seiner Kollegialität, Hilfsbereitschaft und Sachlichkeit geschätzt. Dafür sprach Lehr im Namen der Fraktion einen herzlichen Dank aus. Sein Dank galt auch Ehefrau Renate und der Familie für die Verbundenheit und Unterstützung.

Mit humorigen Worten antwortete Rainer Schwab auf die Auszeichnung und die Dankesworte. Für ihn sei es ein außergewöhnliches Gefühl im Mittelpunkt einer Ehrung und Festsitzung zu stehen. Er nehme die Auszeichnung gerne entgegen, aber eigentlich sei es doch selbstverständlich, dass man sich engagiert. Schon sein Vater und Bruder hätten diese Medaille erhalten.

Nachdem er seine Frau 200 Meter höher nach Herbsthausen gefolgt sei und dort zusammen mit ihr eine Existenz aufgebaut habe, sei er über das Mehrheitswahlrecht in den dortigen Ortschaftsrat gekommen. Sein großes Vorbild dabei seien die früheren Ortsvorsteher gewesen. Ein Herzensanliegen sei ihm, junge Menschen im landwirtschaftlichen Beruf zu begleiten. Der Strukturwandel in diesem Erwerbszweig ist allerdings auch an Herbsthausen nicht vorüber gegangen. Deshalb habe er versucht, seinen Heimatort als Wohngemeinde attraktiv zu halten. Neben dem Schließen einige Baulücken im Ort habe er sich um Baugebiete und Gewerbeflächen bemüht. Allerdings die starke Lärmbelästigung der B 290, die mitten durch die Ortschaft führt, habe sich hierbei negativ ausgewirkt.

Froh sei er über die ortsansässige Brauerei, die nicht nur den Ort über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt macht, sondern zu deren Umsatz man auch selbst beitragen könne. In seiner Amtszeit habe sich die Dorfgemeinschaft weiter entwickelt und im ehemaligen Schulhaus einen Bürgertreffpunkt erhalten.

Als Ortsvorsteher sei er nicht nur Vertreter der Bürger gewesen, sondern auch Teil der Verwaltung. Deshalb war seine Maxime bei den Haushaltberatungen, mit einer bedarfsgerechten Planung das wirklich Notwendige für Herbsthausen zu erreichen. Seine Tätigkeit im städtischen Gemeinderat habe er im Kreis von freundlichen Menschen gerne wahrgenommen und bedauere, dass er aus gesundheitlich Gründen und aufgrund der beruflichen Belastung diese aufgeben musste. Er sei immer, wenn sich eine Lücke auftat, gerufen worden und er fühlte sich berufen. Er dankte allen, die zu seiner Ehrung gekommen waren und für die ihm überreichte Auszeichnung.

