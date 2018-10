Bürgernaher Polizeichef und engagierter Verkehrsexperte

Bad Mergentheim.Der langjährige Vorsitzende der Verkehrswacht Bad Mergentheim und ehemalige Leiter des Polizeireviers Bad Mergentheim, Gustav Windt, ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Der 1934 in Bad Mergentheim geborene und zuletzt in Dörtel lebende Gustav Windt schlug zunächst eine Kaufmannslaufbahn ein, ehe er 1953 in den Dienst der Polizei trat. Zehn Jahre lang tat Gustav Windt Dienst außerhalb seiner Heimatstadt, in die er dann 1966 zurückkehrte.

Er wurde Leiter des neu aufgebauten Streifen- und Verkehrsdienstes und Stellvertreter des Kommissariats-Leiters. 1972 wurde Gustav Windt zum Leiter des Landespolizei-Kreiskommissariats ernannt. Das Revier, das er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1994 als Leiter des Polizeireviers Bad Mergentheim unter sich hatte, reichte von der Stadtgrenze Rothenburgs bis zur Stadtgrenze Osterburkens. Gustav Windt waren zum Schluss rund 60 Polizeibeamte unterstellt. Zum Ersten Polizeihauptkommissar war Gustav Windt im Jahr 1992 befördert worden.

Bei seiner Verabschiedung im Jahr 1994 wurde Gustav Windt als „exzellenter Fachmann“ und „bürgernaher Polizeichef“ gewürdigt. Die polizeilichen Zügel habe er fest im Griff gehabt, „er hat sich um dem Main-Tauber-Kreis verdient gemacht“, sagte der damalige Erste Landesbeamte Jörg Hasenbusch. Auch seitens der Stadt Bad Mergentheim war das gute Verhältnis zur Polizei hervorgehoben worden. Unter anderem hatte Gustav Windt wesentlich an der Ausarbeitung des Schulwegeplanes mitgewirkt.

Großes ehrenamtliches Engagement stellte Gustav Windt in seiner Funktion als Mitglied der Verkehrswacht Bad Mergentheim unter Beweis. Fast 30 Jahre lang stand Gustav Windt dieser Einrichtung vor und setzte sich mit großer Tatkraft für die Verbesserung der Verkehrssicherheit für Jung und Alt ein, zum Beispiel für die Gurtanlegepflicht, aber auch für die sichere Beförderung von Kindern. Zum 50-jährigen Bestehen der Jugendverkehrsschule hatte Gustav Windt betont, dass durch die Verkehrserziehung der Schüler wesentlich weniger Unfälle passiert seien, als dies ohne die „mustergültige Jugendverkehrsschule“ der Fall gewesen wäre. Gustav Windt hat mehrere Auszeichnungen erhalten, unter anderem die goldene Ehrennadel der Landesverkehrswacht.

Mitte 2017 erfolgte die Verschmelzung der Verkehrswacht Bad Mergentheim mit der Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis. Ziel der Verschmelzung war es, eine effizientere Zusammenarbeit und ein kreisweites einheitliches Auftreten der Verkehrswachten zu erreichen. In der ersten Hauptversammlung der neuen Verkehrswacht im April 2018 wurde Gustav Windt in Würdigung seiner Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Sein größtes Verdienst war der Aufbau der damals landesweit einzigen Jugendverkehrsschule in Bad Mergentheim. Weil Gustav Windt aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen konnte, nahm sein Sohn die Auszeichnung entgegen.

Gustav Windt war ferner Mitglied im Verleihungsausschuss „Kavalier der Straße“ und in der Jägerprüfungskommission des Kreisjagdamtes. Die Jagd war neben dem Angeln eines seiner Hobbys. red

