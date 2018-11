Büro Leuchs spendet 1000 Euro

Bad Mergentheim/Creglingen.Der Creglinger SoFa e.V. unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien, wenn keine anderen Institutionen wie Jugendamt, Sozialamt oder Krankenkasse Hilfestellung geben können oder dürfen.

Da sich der Verein ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert, ist eine regelmäßige Unterstützung wichtig. Klemens Leuchs, Geschäftsführer der Büro Leuchs GmbH, und Anja Leuchs sind soziale Projekte in der Region wichtig. Aus diesem Grund setzen sie sich immer wieder dafür ein und unterstützen mit Spenden die Arbeit des Vereins.

Am meisten schätzt Klemens Leuchs die unkonventionelle Hilfe des SoFa bei der Förderung von Kindern, Jugendlichen oder Familien, um ihnen in Phasen des Übergangs in neue Lebensabschnitte oder bei akuten unverschuldeten Notlagen, Hilfe und Entlastung zu bringen.

„Mit der Spende von 1000 Euro der Firma ’Büro Leuchs’ können wir wieder einigen Menschen helfen und deren Zukunft sichern“, freut sich Joachim Matthey, der Vorsitzende des SoFa, laut Pressemitteilung.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018