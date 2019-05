Bürochaos und bekloppte Kollegen

Bad Mergentheim.Überleben 4.0 – mit Alkohol und Achtsamkeitstrainings. Was kann man tun gegen den Flächennutzungsplan am Kühlschrank? Wie Meetings schöner aussitzen? Und wie praktiziert man den Digitalen Wandel, wenn das „Kompetenzteam“ aus mehr Nullen als Einsen besteht? Kabarettistin Andrea Volk lässt den Krieg am Kopierer eskalieren, übt mit Bio-Susanne Achtsamkeitstrainings in der Teeküche und lässt Erich Honecker wieder auferstehen. Urkomisch und bitterernst ist die Show „Feier-Abend! Büro und Bekloppte“, die am Donnerstag, 16. Mai, im Kursaal zu sehen ist.

Die im Ruhrgebiet aufgewachsene Andrea Volk überzeugt auf der Bühne und im TV mit handfester Poesie. Die ehemalige Wissenschaft- und Arbeitsmarkt-Journalistin veröffentlichte drei Bücher und zwei Hörbücher.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es beim GästeService im Haus des Gastes, Telefon 07931/965225, bei der Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 07931/574820, an der Abendkasse und im Internet unter www.kurpark.reservix.de. kv

