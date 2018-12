Bummeln und festlichen Klängen lauschen

Bad Mergentheim.Heute, Samstag und Sonntag, verwandeln sich die Wandelhalle, das Vestibül sowie der Vorplatz der Wandelhalle in einen gemütlichen, bewirteten Weihnachtsmarkt mit geschmückten Hütten in ganz besonderer Atmosphäre.

In stimmungsvoller Beleuchtung präsentieren zahlreiche Aussteller, Kunsthandwerker und Hobbykünstler drei Tage lang ihre Angebote. Das Sortiment umfasst Geschenkideen, Weihnachtsdekorationen, Handarbeiten, Schmuck und Spielzeug, Mode- und Dekoartikel.

Weihnachtskrippen und Egli-Figuren werden in der weihnachtlich dekorierten Wandelhalle ausgestellt und man kann einem der Aussteller beim Kerzenziehen über die Schulter schauen.

Weihnachtliche Klänge von Chören, Kinderchören und Musikern verschiedener Genres und der besondere Charme der weihnachtlich geschmückten Wandelhalle laden zum Verweilen ein. Auch gibt es eine Dampfeisenbahn, auf der die Kinder eine Runde drehen können und am Samstag- und Sonntagnachmittag verteilt der Nikolaus an die Kinder kleine Überraschungen.

Der Weihnachtsmarkt in und um die Wandelhalle ist am Freitag, 7. Dezember von 15 bis 19 Uhr, am Samstag, 8. Dezember von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag, 9. Dezember von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Gastronomie im Außenbereich ist bis mindestens 20 Uhr geöffnet. kv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.12.2018