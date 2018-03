Bunte musikalische Reise um die Welt

Anzeige

Bad Mergentheim.Unter dem Motto „Hakuna Matata“ präsentiert der Bad Mergentheimer Chor „Karíbu“ am Sonntag, 18. März um 10.30 Uhr im Kursaal in Bad Mergentheim eine bunte musikalische Weltreise mit Pop, Chansons und internationalen Liedern aus verschiedensten Ländern, Kontinenten und Kulturen.

„Karíbu“ bedeutet im Afrikanischen „Willkommen“. Damit will der Chor die Weltoffenheit seines Repertoires sowie eine Vorliebe für afrikanische Lieder unterstreichen.

„Hakuna Matata“ ist ein Begriff aus der afrikanischen Sprache Swahili, der wörtlich übersetzt „Es gibt keine Schwierigkeiten“ oder „Alles in bester Ordnung“ bedeutet. Die musikalische Weltreise führt demnach von Afrika über Schottland, Frankreich, Südamerika, England und in die USA sowie nach Österreich und Deutschland. Gesungen werden die Lieder und Songs in der jeweiligen Landessprache. Die Stücke werden entweder a cappella dargeboten oder instrumental von Lea Maurer (Blockflöte), Daniel Pankeyev (Klavier), Oliver Fischer (Kontrabass) und Pascal Raczek (Schlagzeug) begleitet.