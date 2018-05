Anzeige

Bunt und quirlig schlängelte sich der Festzug anlässlich des 60. Weinfestes am Sonntagnachmittag durch den Wein- und Erholungsort.

Markelsheim. Unter dem Motto „Weinheimat Markelsheim“ zeigten Kindergarten, Winzertänzer, Weingärtner, Betriebe, Vereine, Kirchen und Ortschaften die bunte Vielfalt des Lebens und Arbeitens rund um den Weinbau.

Die 37 Zugnummern, begleitet von fünf Musikkapellen, wurde auf der Ehrentribüne am Rathaus von Ortsvorsteherin Claudia Kemmer moderiert. Im Anschluss dankte Weinbauvereins-Vorsitzender Jürgen Stilling allen Mitwirkenden für ihre tollen Ideen, die sie in Wagen und Fußgruppen für diesen Jubiläumsumzug umgesetzt hatten. Jede Gruppe erhielt dafür ein Präsent aus der Weingärtnergenossenschaft. Vorgestellt wurden darüber hinaus 26 ehemalige Markelsheimer Weinköniginnen seit dem Jahr 1970, die sich an diesem herrlich sonnigen Tag zur amtierenden Hoheit Constanze Schmitt gesellt und auch am Umzug teilgenommen hatten.