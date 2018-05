Bunten Melodienstrauß für die Mütter geboten

Anzeige

Dainbach.Der Auftritt der „Powerkids“ war der Höhepunkt beim traditionellen Muttertagskonzert des Musikvereins Dainbach. Die Musiker hatten für die Mütter einen bunten Melodienstrauß gebunden.

Unter der Leitung des Vorsitzenden und Dirigenten Rudolf Müller stimmte man zunächst die Polka „Schöner Böhmerwald“ an. Müller erinnerte an das Maibaumfest der Dainbacher Feuerwehr und verwies auf den Maibaum, in dessen Rinde Franziska Deubel das Dainbacher Wappen und Musikinstrumente geschnitzt hatte. Ebenso hatte sie auf den 70. Geburtstag des Musikvereins hingewiesen.

Mit viel Herzblut war die Kindergartengruppe, die „Powerkids“ der „Dainbacher Powergirls“, unter der Leitung ihrer Trainerinnen Christine Stand und Johanna Rost, bei ihrem Tanz dabei. Leider setzte ein plötzlicher Regenschauer dem Treiben ein Ende. Gäste und die Akteure flüchteten vor dem Regen in die evangelische Kirche.