Bunter Streifzug durchs Leben

Markelsheim.Die beiden Urgewächse „Babet & Auguste“ sind mittlerweile über die Grenzen Unterfrankens hinaus bekannt und sorgen für beste Stimmung in ihren meist ausverkauften Veranstaltungen.

Am Sonntag, 24. März, heißt es in Markelsheim Bühne frei für einen vielversprechenden Kabarettabend. Beginn: 18 Uhr mit einer Brotzeit, anschließend Kabarett. Einlass: 17.30 Uhr.

In einem amüsanten Streifzug – rückwärts durchs Leben – philosophieren und plaudern die beiden in die Jahre gekommenen Damen im deftigen fränkischen Dialekt „über Gott und die Welt.“ Es wäre doch toll, wenn man täglich wieder jünger werden könnte! So betrachten Babet & Auguste das Dasein, welches mit der „Totgeburt“ beginnt, und ziehen „anerschtrum“ durchs Leben. Schließlich ist Frau erfahren und hat in allen Abschnitten, vom Rentenalter, übers Arbeits- und Eheleben, bis hin zur Jugend, bzw. Kindheit den vollen Durchblick. Fazit: Ein sehr unterhaltsamer Abend, ganz ohne Politik. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.12.2018