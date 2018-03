Bunter Vortrag von Lydia Lauer

Anzeige

Bad Mergentheim.In der Vortragsreihe „Kneipplehre früher und heute“, die der Kneippverein in Kooperation mit dem Institut für Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert, wird am Mittwoch, 28. Februar, um 19.30 Uhr Lydia Lauer über „Kneipp und Kneippen in Bad Mergentheim“ im Haus des Gastes (Studio 1, Erdgeschoss), referieren. Wie kaum eine andere ist Lydia Lauer als langjährige Stadtführerin mit der Historie der Stadt vertraut und wird Wissenswertes über die Aufenthalte Kneipps in Bad Mergentheim bei Familie Dr. Stützle und seine Vorträge hier berichten. Gewürzt mit Geschichten und Anekdoten, wird Interessantes über den Kneipp-Weg, die Villa Stützle (später Pax Heim), den Brunnen und das Wohnhaus in der Mühlwehrstraße und die Möglichkeiten der Kneipp’schen Anwendungen in Mergentheim erzählt. Eintritt ist frei.