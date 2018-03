Buntes und fröhliches Spektakel lockte Zehntausende

Anzeige

Bad Mergentheim.Der traditionelle Pferdemarkt sorgte am Sonntag für ein buntes Umzugs-Spektakel in Bad Mergentheim. Dazu gab’s einen vielfältigen Krämermarkt. Die Kurstadt hat erneut die größte Veranstaltung dieser Art in der Region ausgerichtet. Zehntausende Menschen säumen wieder die Straßen. Das bunte Ensemble der Fußgruppen, Kutschen und Reiter hatte beim gestrigen Umzug auch einige neue Hingucker zu bieten: Erstmals begrüßte die Stadt Bad Mergentheim den Großen Siedershof aus Schwäbisch-Hall, die Classic-Ponyzucht Taubergrund oder die „Kroaten zu Pferd“ mit ihrer fünfzehn Tiere umfassenden, historisch kostümierten Reiterstaffel. ags