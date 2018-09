Busfahrer bedroht und beleidigt

Dörzbach.Am Bahnhof in Dörzbach kam es am vergangenen Mittwoch (5. September) gegen 19.03 Uhr zu einer Bedrohung und Beleidigung eines 28-jährigen Busfahrers der Linie 19. Da dieser aufgrund eines Vorfalls vom vorhergehenden Montag einem 15-jährigen Afghanen die Mitfahrt verweigerte, soll dieser, noch außerhalb des Bus stehend, ihn beleidigt und mit einem Springmesser bedroht haben. Der Busfahrer schloss daraufhin die Tür und fuhr los. Der junge Mann trat und schlug noch gegen die Tür. Zeugen, insbesondere drei junge Mädchen, die sich im Bus befanden, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 07940 / 9400 in Verbindung zu setzen. pol

