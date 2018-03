Busfahrt zur Etrusker-Schau

Anzeige

Bad Mergentheim.Dr. Altenmüller, Altertumsexpertin, begleitet am Dienstag, 27. Februar, eine Busfahrt zur Ausstellung „Die Etrusker“ ins Badische Landesmuseum Karlsruhe. Höhepunkt der Schau, die die Besucher bis ins erste Jahrhundert vor Christus führt, sind die wertvollen Original-Funde, die erstmals in Deutschland zu sehen sind. Die meisten stammen aus Gräbern. So auch das Wandgemälde, das in einer nachgebauten Grabkammer bewundert werden kann. Weitere Interessierte können an der im Rahmen der Kursreihe „Akademie am Vormittag“ organisierten Fahrt teilnehmen. Treffpunkt ist am Dienstag, 27. Februar, um 8.30 Uhr am Busparkplatz, oberhalb des Parkhauses Altstadt Schloss in Bad Mergentheim. Rückfahrt ab Karlsruhe zirka 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist bei der Volkshochschule unter Telefon 07931/574300 erforderlich. vhs