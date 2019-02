Busreise zur Buchmesse

Igersheim.Der März steht in Leipzig im Zeichen des Buches. Autoren, Leser und Verlage treffen auf der Buchmesse zusammen, um sich zu informieren, auszutauschen und Neues zu entdecken.

Die Volkshochschule (vhs) bietet eine Busfahrt zur Messe mit dazugehörigem Programm an. Der Ablauf: Nach der Anreise findet eine Stadtrundfahrt statt. Am nächsten Tag wird dann zum Messegelände gefahren. An Tag drei kann man entweder auf der Messe oder in der Stadt bummeln gehen – um 15 Uhr ist jedoch Rückfahrt. Die Leistungen: Busfahrt, zwei Übernachtung im Hotel H+ mit Frühstücksbuffet und Abendessen, eine Stadtrundfahrt und die Eintrittskarte zur Buchmesse sowie der Transfer zum Messegelände. Der Preis beläuft sich auf 260 Euro, (Einzelzimmer-Zuschlag: 60 Euro).

Abfahrt ist im Bad Mergentheimer Parkhaus „Altstadt Schloss“ um 6 Uhr. Der Zustieg in Igersheim (circa fünf Minuten später) ist möglich. Anmeldungen nimmt die vhs unter Telefon 07931 / 492 121 entgegen.

