Buttenlauf: Es regnete (wie) aus Kübeln

Ins kalte Wasser wurden die Teilnehmer des Buttenlaufs geschmissen. Doch auch das Publikum blieb nicht trocken – es regnete nämlich wie aus Kübeln.

markelsheim. Nass zu werden beim Buttenlauf, das konnte den balancierenden Akteuren am Sonntag schlichtweg egal sein. Denn was nicht aus dem gefüllten Gefäß auf dem Rücken über den Kopf schwappte, kam in Form von Regen auf einen

...