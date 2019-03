„Cappella Nova“: Dramaturgische Schlüsselrolle

Die Johannespassion von Johann Sebastian Bach wird am Sonntag, 31. März, um 19.30 Uhr in der Schlosskirche aufgeführt.

Bad Mergentheim. Unter der Leitung von Prof. Karl Rathgeber singen und musizieren an diesem Abend der Chor Cappella Nova, das Main-Barockorchester Frankfurt, die Solisten Maria Bernius (Sopran), Christian Rohrbach (Altus), Christian Rathgeber (Tenor), Johannes Hill und Felix Rathgeber (Bässe) sowie Matthias Querbach (Orgel). Die Johannespassion zählt zu den bedeutendsten Vokalwerken Bachs. Eindringliche Arien und innig-würdevolle Chöre und Choräle reflektieren die Leidensgeschichte Jesu nach dem Evangelisten Johannes .

Historische Instrumente

Der Chor Cappella Nova sieht sich in mehrfacher Hinsicht besonders gefordert, da Bach den Gesangsgruppen eine dramaturgische Schlüsselrolle zugedacht hat. In den bekannten Chorälen repräsentierten sie die Gemeinde der Gläubigen, in den sogenannten Turba-Chören spiegeln sie die Haltung des Volkes im biblischen Geschehen wider. Eingerahmt wird das Oratorium vom Eingangschor „Herr, unser Herrscher“ und dem gleichermaßen schlichten wie ergreifenden Schlusschoral „Ach Herr, lass dein lieb’ Engelein“, mit dem die Passion in österlicher Zuversicht endet.

Einen besonderen Akzent erfährt die Aufführung durch die Mitwirkung des Main-Barockorchesters Frankfurt, das auf historischen Instrumenten musiziert, und Solisten, die mit der Interpretation „Alter Musik“ besonders vertraut sind. Das Orchester unter der künstlerischen Leitung seines Konzertmeisters Martin Jopp versteht es seit fast 20 Jahren, sein Publikum für die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts zu begeistern: Virtuosität und insbesondere die unüberhörbare Spielfreude der Musiker zeichnen die erfolgreiche Arbeit und die internationale Anerkennung des Orchesters aus.

Neben hochgelobten Auftritten im Rahmen der eigenen Reihen in Gießen und Frankfurt am Main war das Orchester auf renommierten Festivals und Konzertreihen, wie dem Hohenloher Kultursommer, Heidelberger Frühling, den Internationalen Bachtagen und den Brühler Schlosskonzerten zu hören. Die CD-Einspielungen des Orchesters wurden vielfach ausgezeichnet.

Maria Bernius, Sopran, studierte an der Hochschule für Musik Würzburg bei Cheryl Studer und an der Hochschule Luzern bei Barbara Locher. Sie schloss mit Auszeichnung ab. Das Repertoire von Maria Bernius reicht vom Barock bis zur Moderne, wobei der Schwerpunkt ihres Schaffens in einer regen internationalen Konzerttätigkeit liegt. So arbeitete sie mit Orchestern wie der Kammerphilharmonie Bremen, den Heidelberger Philharmonikern, den Münchner Bachsolisten und dem Luzerner Sinfonieorchester sowie Barockorchestern wie La Banda, Capriccio Basel und dem Marini Consort Innsbruck zusammen. Bernius war bei zahlreichen Festivals wie den Bachtagen Würzburg, dem Budapester Frühlingsfestival, dem Osterfestival Tirol, dem Lucerne Festival, dem Rheingau-Musik-Festival, der Bachwoche Ansbach und unter der Leitung von Ton Koopman in der Carnegie Hall New York zu hören.

Christian Rohrbach, Countertenor, hat sich auch einen Namen als Dirigent und Liedpianist gemacht. Als Korrepetitor an der Musikhochschule Mainz und künstlerischer Mitarbeiter im Exzellenzstudiengang „Barock Vokal“ hat er sowohl mit jungen Sängern als auch mit den Größen der Alten Musik, wie Ton Koopman, Masaaki Suzuki und Michael Hofstetter zusammengearbeitet. Als Dirigent und Chorleiter wirkte er bei zahlreichen Opernproduktionen mit und war an bedeutenden deutschen Bühnen und bei international renommierten Festivals engagiert. Unter anderem an der Oper Frankfurt, der Oper Köln und den Staatstheatern Braunschweig, Mainz und Wiesbaden.

Rege Konzerttätigkeit

Christian Rathgeber, Tenor, erhielt seine erste musikalische Ausbildung im Windsbacher Knabenchor. Er absolvierte ein Diplom-Gesangsstudium an der Musikhochschule Mainz bei Prof. Andreas Karasiak. Sein Schwerpunkt liegt auf Tenorpartien der „Alten Musik“ und der frühen Romantik von Monteverdi, Bach, Händel bis Mendelssohn. Eine rege internationale Konzerttätigkeit führte ihn nach Israel, Südafrika, Frankreich, in die Schweiz und nach Russland. Christian Rathgeber ist regelmäßiger Solist der Bachkantatenreihe Mainz unter Prof. Ralf Otto und war Mitglied des Jungen Ensembles am Staatstheater Mainz.

Auch Johannes Hill, Bariton, erhielt seine erste musikalische Ausbildung im Wiesbadener Knabenchor. 2015 schloss er an der Hochschule für Musik Mainz das Diplom-Gesangsstudium bei Hans Christoph Begemann erfolgreich ab. Meisterkurse bei Rudolf Piernay, Helmuth Rilling, Ton Koopman, Andreas Scholl und Michael Hofstetter ergänzen seine Ausbildung. Einen großen Schwerpunkt seines Konzertlebens bildet der Ensemblegesang. Hill ist Mitglied in einigen der führenden Ensembles Europas. So unter anderem im Kammerchor Stuttgart unter der Leitung von Frieder Bernius, dem Collegium Vocale Gent unter der Leitung von Philippe Herreweghe sowie dem Chorwerk Ruhr und der Zürcher Singakademie unter der Leitung von Florian Helgath.

Felix Rathgeber, Bass, erhielt seine erste musikalische Ausbildung ebenfalls im Windsbacher Knabenchor. Er studierte Gesang bei Martin Hummel an der Musikhochschule Würzburg und nahm an Meisterkursen bei Helen Donath, Margreet Honig, Ann Murray, Rudolf Piernay und Michael Volle teil.

Zu seinem solistischen Repertoire gehören fast alle gängigen Werke der Kirchenmusik, die er mit Dirigenten wie Frieder Bernius, Ralf Otto, Michael Schneider, Karl-Friedrich Beringer und Jörg Straube sang. Konzerte führten ihn nach Österreich, in die Schweiz, nach Italien, Spanien, Südafrika, China, Russland und Japan. CCN

