„Car Center“ geht, Küchenstudio kommt

Anzeige

Was ist der Grund für die Aufgabe des Standorts? Ermer dazu: „Die Aufgabe des Standortes hat vor allem den Grund, dass das Gebäude und damit die vorhandne Infrastruktur nicht mehr optimal zu einer modernen Servicewerkstatt passen. Die Veränderungen und permanenten technischen Entwicklungen in der Automobilbranche verlangen auch Veränderungen in der Struktur der Werkstätten.“

Inwieweit sich Veränderungen bei den Verträgen mit Audi und Volkswagen ergeben haben, fragte unsere Redaktion ebenfalls nach. Dazu erklärte Geschäftsführer Ermer: „Mit den Verträgen mit Audi und Volkswagen hat das nichts zu tun. Diese sind zudem nach wie vor existent und gültig!“

Wie geht es jetzt weiter mit dem Premium Car Center in Bad Mergentheim? Ermer: „Bezüglich der Zukunft der PCC lässt sich Folgendes sagen: Wir sind nach wie vor für unsere Kunden in Bad Mergentheim und Umgebung da und werden dies sicherlich auch unabhängig vom Standort in der Herrenwiesenstraße zukünftig bleiben. Wo und wie, ist noch nicht final klar, wird aber zu gegebenen Anlass selbstverständlich mitgeteilt. Das sind wir unseren Kunden und Mitarbeitern schuldig!“

Ob Mitarbeiter entlassen werden müssen, wollte unsere Redaktion noch wissen. Dazu der Geschäftsführer: „Es werden gar keine Mitarbeiter entlassen. Dafür besteht absolut kein Grund. Aktuell sind wir immer noch auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern – insbesondere Mechatronikern – die unser Team unterstützen möchten.“

Zum Hintergrund: Die Firma Premium Car Center „durfte“ nach eigener Darstellung Anfang 2009 „auf Grund der bedauerlichen Insolvenz der Firma Gehringer, den seit 1956 bestehenden Betrieb für die Marken Volkswagen und Audi weiterführen“. Zunächst wurde parallel von der Firma auch in Zwickau (Sachsen) ein Jaguar- und Landrover-Autohaus und in Hof (Bayern) ein reines Landrover-Autohaus betrieben. „Zwischenzeitlich ist es jedoch so, dass die Geschäftsbereiche Jaguar und Landrover in ein anderes Unternehmen übergegangen sind“, teilte Florian Ermer der Redaktion mit.

Neues HEM-Küchenstudio

Der Geschäftsleiter von HEM-Küchen Markus Gräter bestätigte der Redaktion, dass in der Herrenwiesenstraße 39, neben dem Getränkemarkt „Fristo“, ein neues Küchenstudio eingerichtet wird. Auf 300 Quadratmetern sollen dort moderne Küchen präsentiert werden. „Die Eröffnung ist für den Samstag, 7. Juli, geplant“, so Gräter.

Früher hatte der HEM expert-Markt am Mühlwehrkreisel bereits einmal ein Küchenstudio, das aber aufgelöst wurde, wie Gräter erinnert. Seither sei man auf der Suche nach einem separaten Standort in Bad Mergentheim gewesen, wurde allerdings erst jetzt fündig.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018