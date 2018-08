Cartoons begeistern mit feinem Humor

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Ausstellung „Wie es euch gefällt. Cartoons von Gerhard Glück“ ist noch bis zum 16. September im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim zu sehen. Eine Führung mit Jürgen Schwinning-Sturm am Samstag, 4. August, 14.30 Uhr, stellt Glücks Werke vor. Gerhard Glücks Cartoons begeistern durch ihren feinen Humor, der durchaus auch mal zum Kalauer gerät, und durch ihre altmeisterliche Malweise. Glück studierte Grafik und Kunsterziehung in Kassel. In der Süddeutschen Zeitung, im NZZ-Folio, im Satiremagazin Eulenspiegel, in „Die Zeit“ und in „Die Presse“ u. a wurden und werden seine Cartoons veröffentlicht. Zahlreiche Bücher erschienen mit seinen Arbeiten. Seine Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet. Die Führung ist kostenpflichtig. Treffpunkt ist die Museumskasse. pm