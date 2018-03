CDU-Antrag zur „Biodiversität“

Anzeige

Bad Mergentheim.Die CDU-Fraktion möchte die biologische Vielfalt in Bad Mergentheim fördern und hat deshalb einen Antrag zur „Biodiversität“ im Rat eingebracht, der am Donnerstag vom Gremium nach kurzer Debatte zur Kenntnis genommen wurde.

CDU-Fraktionschef Andreas Lehr und sein Fraktionskollege Hariolf Scherer erläuterten einige Details des vierseitigen Antrags. Der CDU gehe es um die Sicherung der Arten- und Sortenvielfalt, die Erhaltung der Vielfalt der Lebensräume, die Verbesserung der ökologischen Durchlässigkeit von Wanderbarrieren wie Straßen, Schienen und Wehre, und die Vermittlung sowie Vertiefung von Umweltwissen. Örtliche (Fach-)Gruppen sollen dazu mit an den Runden Tisch gebeten werden. Wenn es um die tiefe Sorge über den starken Artenrückgang in Deutschland gehe, sei man mit der CDU auf einer Linie, merkte Thomas Tuschhoff (Grüne) an und hielt der CDU aber auch vor, dass sie die Artenvielfalt bei Großbauprojekten wie der Südumgehung und vielen anderen mehr bislang auch wenig interessiert habe. Wenn Natur und Umwelt richtig geschützt werden sollten, müsse sich Grundsätzliches ändern und dies landesweit. Ein Glyphosat-Verbot wäre ein wichtiger Schritt gewesen, den die CDU aber im Oktober 2016 für Bad Mergentheim und seine städtischen Flächen zumindest nicht mitgehen wollte. Der CDU-Antrag greife einfach zu kurz. Hariolf Scherer entgegnete, dass man bereit sei, etwas zu tun und dies hier klar zum Ausdruck bringe. sabix