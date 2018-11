CDU unterstützt Kandidatur von Glatthaar

Bad Mergentheim.Der CDU-Stadtverband Bad Mergentheim hat nach der Festlegung des Wahltermins und der Bewerbungsfristen für die Wahl des Oberbürgermeisters durch den Gemeinderat in einer gemeinsamen Sitzung von Stadtverbandsvorstand und CDU-Fraktion im Gemeinderat einen Unterstützungsbeschluss für die Bewerbung von Oberbürgermeister Udo Glatthaar für eine zweite Amtszeit gefasst.

Im Wortlaut

Das erklärt der CDU-Stadtverband in einer Pressemitteilung, die unserer Zeitung vorliegt. Die Erklärung im Wortlaut: „Udo Glatthaar hat es in den zurückliegenden Jahren als Oberbürgermeister geschafft, durch eine offene, vermittelnde und ausgleichende Amtsführung Bad Mergentheim zu einem guten Miteinander zwischen Oberbürgermeister, Gemeinderat und Bürgerschaft zu führen.

Er pflegt ein gutes Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern und mit den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, das von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt ist. Darüber hinaus ist es ihm gelungen, die Stadt wieder in ein gutes Licht zu rücken.

Bad Mergentheim hat mittlerweile wieder eine sehr positive Außenwirkung und ist im Landkreis, in der Region und im Land bestens vernetzt. Beispielsweise hat sich die Stadt mit den Landesheimattagen 2016 dem ganzen Land von ihrer besten Seite präsentieren und ihr Image als starke Gesundheitsstadt und attraktives Ziel für Gäste aus aller Welt weiter ausbauen können. Diese positive Entwicklung schlägt sich auch auf den Wirtschaftsstandort nieder. Udo Glatthaar hat in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat in den letzten Jahren die Zeichen der Kommunalpolitik auf Wachstum gesetzt. Die positiven Auswirkungen sehen wir bei den Einwohnerzahlen und den Entwicklungen der Kinder-und Schülerzahlen. Die notwendigen Projekte zur Bewältigung dieser Herausforderung im Bereich der Kindergärten und Schulen sind auf den Weg gebracht.

Zudem hat der Oberbürgermeister einen Schwerpunkt im Bereich der Stadtentwicklung gesetzt, der eine Vielzahl positiver Impulse für Bad Mergentheim gebracht hat, so der Tenor der Mitglieder des CDU-Stadtverbandsvorstandes.

„Verlässlicher Partner“

Der CDU-Fraktion im Gemeinderat war schon immer gleichermaßen die Entwicklung von Kernstadt und Stadtteilen ein entscheidend wichtiges Anliegen. Hier hat die Fraktion in Udo Glatthaar einen verlässlichen Partner gefunden.

Natürlich war man sich als Fraktion in den vergangenen Jahren nicht immer mit dem Oberbürgermeister einig. Es ist eben auch die Aufgabe des Oberbürgermeisters, unabhängig zu agieren und es ist die Aufgabe einer Fraktion, eigene Positionen zu vertreten. Wir sehen aber die besten Voraussetzungen für die Fortsetzung einer gemeinsamen erfolgreichen Stadtpolitik für Bad Mergentheim und die Bürgerschaft.

Entscheidend sind eine stabile Vertrauensbasis, ein guter Stil im Umgang und die Offenheit in der politischen Auseinandersetzung. Diese Grundlagen liegen für eine weitere positive Zusammenarbeit mit Oberbürgermeister Glatthaar allesamt vor, so Fraktionsvorsitzender Andreas Lehr.

Aus den genannten Gründen haben der Vorstand des CDU-Stadtverbandes Bad Mergentheim und die Mitglieder der CDU-Fraktion im Gemeinderat der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim einhellig beschlossen, Oberbürgermeister Udo Glatthaar in seiner Bewerbung um eine zweite Amtszeit als Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim zu unterstützen.

