Chaos im Büro und Bekloppte

Bad Mergentheim.Überleben 4.0 –mit Alkohol und Achtsamkeitstraining. Was kann man tun gegen den Flächennutzungsplan am Kühlschrank? Wie Meetings schöner aussitzen? Und wie praktiziert man den Digitalen Wandel, wenn das ‚Kompetenzteam’ aus mehr Nullen als Einsen besteht?

Kabarettistin Andrea Volk gibt ihr Programm „Feier-Abend! Büro und Bekloppte“ am Donnerstag, 16. Mai, um 19.30 Uhr im Großen Kursaal zum Besten. Dabei lässt sie den Krieg am Kopierer eskalieren, übt mit Bio-Susanne Achtsamkeitstrainings in der Teeküche und lässt gegen Bürokraten-Terror Erich Honecker wieder auferstehen. Stehen doch im Büro mehrere große Fragezeichen im Vordergrund: Warum gibt es mehr Häuptlinge als Indianer? Mehr Meetings als Zeit zum Denken? Mehr Software als Lösungen? Warum muss man am Telefon so oft sagen: „Kann ich Ihnen helfen?“, wenn man doch in 90 Prozent der Fälle weiß, da ist nichts mehr zu machen?

Die im Ruhrgebiet aufgewachsene Volk überzeugt auf der Bühne und im TV mit der handfesten Poesie eines Horst Schimanski – und den Augenringen eines Christian Thanner. Die ehemalige Wissenschafts- und Arbeitsmarkt-Journalistin veröffentlichte drei Bücher und zwei Hörbücher bei renommierten Verlagen.

Karten gibt es an allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, beim Gäste-Service im Haus des Gastes im Kurpark unter Telefon 07931 / 965225, bei der Tourist-Info und unter www.kurpark.reservix.de. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019