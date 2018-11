Chinesisch und Mietrecht

BAD MERGENTHEIM.Eine Reihe von Kursen startet in den nächsten Wochen an der Volkshochschule. Hier gibt es einen Überblick.

Beim EDV-Orientierungskurs lernen die Teilnehmer Grundlagen zum Umgang mit Geräten, Programmen, Dateien, dem Internet und mehr. Start ist am Montag, 3. Dezember, es finden insgesamt fünf Abend-Termine statt. Den „Weg zur Homepage“ bekommt man ab Mittwoch, 5. Dezember, bei zwei Terminen gezeigt.

Das Arbeiten am PC wir erleichtert beim Tippen mit zehn Fingern. Der Kurs „Tastschreiben kompakt“ richtet sich ab Freitag, 7. Dezember, mit sechs Terminen an Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren. Nützlich ist auch der Kurs „Der Verkehrsunfall – richtig reagieren“, der am Freitag, 21. Dezember, als Einzeltermin stattfindet.

Im Gesundheitsbereich findet ab Mittwoch, 28. November, bei insgesamt acht Terminen der Kurs „Entspannungstraining nach Jacobsen“ statt. Und was gegen die „Rebellion im Bauch“ hilft, darüber informiert ein Vortragsabend mit Diskussion am Freitag, 30. November.

„Das Abc des Mietrechts“ wird bei einem Kurs ab Dienstag, 4. Dezember, bei insgesamt zwei Abendterminen durchgenommen. Als kostenloser Einzeltermin findet zudem am Donnerstag, 6. Dezember, ein Vortrag mit dem Titel „Altersvorsorge leicht gemacht“ statt. Der Workshop „Mixdance mit Schwarzlicht“ findet – ebenfalls als Einzeltermin – am Freitag, 7. Dezember, statt. Ein Kleinkinderschwimmen für Kinder von 18 bis 24 Monaten findet ab Freitag, 30. November, an insgesamt sieben Terminen statt.

Im Bereich Sprachen wird das Angebot abgerundet mit den Kursen „Chinesisch für Anfänger A1.1 Fortsetzungskurs“ (ab Mittwoch, 12. Dezember, acht Termine), „Deutsch für Anfänger am Abend A1.1 Fortsetzungskurs“ (ab Mittwoch, 28. November, 15 Termine) sowie „Deutsch C1.2 Fortsetzungskurs“ (ab Mittwoch, 28. November, 15 Termine). stv

