Chirurgie der kleinen Schnitte und Spezialisierung beleuchtet

Bad Mergentheim.Vor genau 20 Jahren im Oktober 1998 zog das Chirurgische Kreiskrankenhaus von der Wachbacher Straße ins Caritas-Krankenhaus. Die Geschichte der Chirurgie seit dieser Zeit und zurück bis Ende der 60er Jahre ließen die drei Chefärzte, die die Chirurgie in Bad Mergentheim und der Region seither geprägt haben, lebendig werden.

Prof. Dr. Helmut Schaudig, inzwischen 92 Jahre alt und von 1967 bis 1991 Chefarzt im Kreiskrankenhaus, referierte am vergangenen Wochenende frei und mit greifbarem Anschauungsmaterial, mit welch großen Schnitten zu seiner Zeit operiert wurde. „Die Patienten kamen oft ohne große Vorbefunde zu uns auf den Tisch, Ultraschalluntersuchungen gab es kaum und wenn dann in schlechter Qualität“, berichtete er. „Wir mussten den Bauchraum mit einem großen Schnitt eröffnen und dann erst während der Operation das weitere Vorgehen entscheiden.“ Viele schwere Erkrankungen wie Gastritis oder Magenblutungen sehe man heute durch die Möglichkeiten der früheren Diagnostik und medikamentösen Therapie in der Chirurgie gar nicht mehr. „Hier hat die Medizintechnik viel geleistet, um die Medizin sicherer zu machen.“

An der Entwicklung von vielen chirurgischen Instrumenten war auch Prof. Dr. Gottfried Müller, Chefarzt der Chirurgie von 1991 bis 2011, aktiv beteiligt. Verfahren wie die Vakuumtherapie wurden von ihm erstmals 1996 im Caritas-Krankenhaus durchgeführt und gehören mittlerweile zum anerkannten Standard. Prof. Dr. Müller verwies außerdem auf die zentrale Entwicklung seiner Zeit, die Einführung der so genannten „Schlüssellochchirurgie“, die schon früh ab 1991/92 auch im Caritas-Krankenhaus angewandt wurde.

Wie sehr dieses minimal-invasive Operationsverfahren die Medizin verändert hat, machte Prof. Dr. Peter Baier, seit 2011 Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie im Caritas-Kraneknhaus in seinem Vortrag deutlich. „Während ein Patient nach einer offenen Gallenoperation durch Prof. Schaudig drei Wochen im Krankenhaus bleiben musste, kann der Patient heute nach einem sog. laparoskopischem Galleneingriff mit kleinen Schnitten nach vier Tagen die Klinik wieder verlassen. Das Operationstrauma ist geringer und die Patienten erholen sich deutlich schneller.“

Zweite wichtige Entwicklung sei die zunehmende Spezialisierung. „Wir haben heute zum Beispiel Spezialisten für Lungenchirurgie, Bauch- und Hernienchirurgie, für Eingriffe an den Blutgefäßen oder für die Tumorchirurgie. Man muss solche Dinge häufig machen und sich spezialisieren, um es gut zu machen“, so Prof. Dr. Baier.

Denn die Operationsergebnisse seien heute bundesweit transparent und vergleichbar. So gelinge es auch im Caritas-Krankenhaus in der Chirurgie Spitzenergebnisse zu erreichen. Als weitere wichtige Entwicklung in der Chirurgie der letzten 20 Jahre nannte er die Alterschirurgie: „Während man in den 90er Jahren darüber diskutierte, ob man einen 70jährigen Patienten noch operieren sollte, ist das heute ganz normal. Wir operieren heute viel ältere Patienten mit gutem Ergebnis.“

Mit zu diesen Entwicklungen beigetragen haben auch die immer besser wirksamen Möglichkeiten der Anästhesie.

Diese stellte der Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin im Caritas-Krankenhaus Prof. Dr. Hubert Böhrer vor. „Bis ins 19. Jahrhundert gab es überhaupt keine Narkose, die Patienten wurden in wachem Zustand operiert und dabei fixiert und auch festgehalten.“

Erst 1846 habe sich das mit Einführung der Äthernarkose, bei der Äther auf eine Maske über dem Gesicht geträufelt wurde, geändert.

„Heute sorgen wir durch eine Kombination von Wirkstoffen, die über die Venen in den Körper des Patienten gelangen, dass der Patient einschläft, keine Schmerzen während der OP empfindet und auch die Muskeln erschlaffen“, so Professor Dr. Böhrer. Die Atmung des Patienten werde während einer längeren OP dann vom Anästhesisten übernommen. ckbm

