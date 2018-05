„Choro Cortina“ tritt auf

Anzeige

Bad Mergentheim.Der „Coro Cortina“ aus Cortina d’ Ampezzo, auch bekannt als der italienische „Montanara Chor“, gibt am Samstag, 16. Juni, 19 Uhr, ein Benefizkonzert im Münster St. Johannes.

Das Ensemble, gegründet 1965, hat erfolgreich an unzähligen in- und ausländischen Gesangswettbewerben sowie an Fernseh- und Radioprogrammen teilgenommen und ist schon in ganz Europa aufgetreten, unter anderem im Mozarteum in Salzburg, im Conzertgebouw in Amsterdam, im Haydnsaal in Eisenstadt, in den Stadthallen von Wien und Berlin, im Saal des Rates der Fünfhundert in Florenz und im Quirinalspalast in Rom. Dirigent ist Maestro Marino Baldissera.

Der Auftritt des italienischen „Montanara Chors“ in Bad Mergentheim ist als Akt der Völkerverständigung zu sehen. Er präsentiert italienische Volkslieder und Berglieder sowie amerikanische Sprituals und Opernmelodien. Der Reinerlös ist bestimmt für die Renovierung des Münsters und den Orgelneubau.