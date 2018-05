Christian Schlegl ist neuer Schulleiter am DOG

Anzeige

Bad Mergentheim.Christian Schlegl ist neuer Leiter des Deutschorden-Gymnasiums (DOG) in Bad Mergentheim.

Christian Schlegl tritt die Nachfolge von Sabine Rühtz an, die inzwischen am Scheffel-Gymnasium in Lahr als Schulleiterin tätig ist. Der neue Schulleiter erhielt dieser Tage in Bad Mergentheim von der zuständigen Referentin im Regierungspräsidium Stuttgart, Dr. Gudrun Schickler, seine Bestellungsurkunde.

Der 1970 in Regensburg geborene Schlegl hat in Regensburg Mathematik und Physik auf Gymnasiallehramt studiert. Nach Referendariat und Zweitem Staatsexamen in Landshut wurde er 1999 in den Schuldienst eingestellt und unterrichtete zunächst am Stiftland-Gymnasium in Tirschenreuth, darauf von 2001 bis 2003 am Gymnasium Feuchtwangen und von 2003 bis 2014 am Reichsstadt-Gymnasium in Rothenburg ob der Tauber.