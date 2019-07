Claudia Kemmer bleibt Markelsheimer Ortsvorsteherin

Markelsheim.Zur konstituierenden Sitzung begrüßte Ortsvorsteherin Claudia Kemmer neben den bisherigen und künftigen Ortschaftsräten auch einige Gäste.

Kemmer bedankte sich bei allen Räten für die aktive Mit- und die gute Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren. Zuerst wurden die ausscheidenden Ortschaftsräte Hedwig Lanig und Ute Pflüger verabschiedet. Beide Damen gehörten dem Gremium eine Wahlperiode lang an und wurden nicht wiedergewählt. Ortsvorsteherin Claudia Kemmer verpflichtete anschließend die Räte. Dies geschah durch Sprechen der Verpflichtungsformel und per Handschlag. Viele der bisherigen Ortschaftsräte wurden vom Wähler im Amt bestätigt.

Dies zeige – unabhängig von der Stimmenzahl – eine wichtige Akzeptanz durch die Bürger, hieß es. Neugewählt wurden Karl Kuhn und Tamara Roth.

Jeweils mit einer Enthaltung wurden dann per Handzeichen Claudia Kemmer als Ortsvorsteherin, Andreas Lehr als Erster Stellvertreter und Franz Imhof als Zweiter Stellvertreter gewählt. gem

