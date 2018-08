Clever bewegen

Anzeige

Bad Mergentheim.Eine Smovey-Stunde findet am Donnerstag, 16. August, um 19 Uhr statt. Unter der Leitung von Smovey-Coach Petra Kachel werden die vier Stahlkugeln im Innern der grünen Power-Ringe in Schwung gebracht und somit unter anderem das Herz-Kreislaufsystem gekräftigt, das Lymphsystem angeregt und das Bindegewebe gestrafft. Mit viel Spaß werden Übungen zur Mobilisation, Kräftigung, Koordination und Erholung durchgeführt. Die gesundheitsfördernden Wirkungen des vielseitig einsetzbaren „Vibroswing-Systems“ werden an diesem Abend erfahrbar. Weitere Informationen und Anmeldung beim Gäste-Service im Haus des Gastes oder unter Telefon 07931 / 965-250.