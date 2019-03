Clever einkaufen

Bad Mergentheim.Einkaufen kann jeder. Aber wenn es um eine gesundheitsfördernde Ernährung geht, wird man angesichts der riesigen Auswahl unsicher, was man wählen soll. Beim Einkaufstraining am Donnerstag, 28. März, um 15.30 Uhr im großen Markt im Activ-Center stehen Tipps für die passende Auswahl von Fett- und Ölqualitäten im Mittelpunkt. Unter anderem geht es um die Fragen wie: Butter oder Margarine? Kokosfett oder Olivenöl? Was macht den Unterschied? Iris Gutbrod, Diätässistentin der Kurverwaltung, gibt Tipps und Hintergrundinformationen. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 26. März, im Gäste-Service im Haus des Gastes und unter Telefon 07931 / 965-250 erforderlich.

