Coole Rhythmen und Trommelsongs

Bad Mergentheim.Das Cajón ist schon lange ein angesagtes Rhythmusinstrument, das fast ein komplettes Schlagzeug ersetzen kann. An der Volkshoschule werden am Samstag, 13. April, für alle, die das Cajón-Spielen kennenlernen oder vertiefen möchten, zwei Veranstaltungen angeboten.

Im Workshop am Vormittag, werden die Grundlagen des Cajón-Spielens vermittelt sowie spannende Zählhilfen und coole Rhythmen für verschiedene Musikstilarten. Das gemeinsame Spiel wird durch entsprechendes Zubehör, wie Donnerrohr, Ozeantrommel und Multi-Claps, bereichert. Am Nachmittag beginnt ein Aufbaukurs, der sich mit spannenden Liedern befasst, die man mit dem Cajón trommelnd oder mit Shakern und anderen Percussion-Instrumenten dynamisch begleiten kann. Beide Veranstaltungen können unabhängig voneinander besucht werden und richten sich an Musikbegeisterte ab zehn Jahren. Wer noch kein eigenes Cajón besitzt oder zum jeweiligen Workshop mitbringen kann, sollte dies bis spätestens Mittwoch vor Kursbeginn bei der Anmeldung, mitteilen. Der Dozent stellt dann ein hochwertiges Schlagwerk-Cajón gegen eine Leihgebühr zur Verfügung. Beide Workshops finden am Samstag, 13. April, statt, der erste startet um 11.30 Uhr, der Aufbaukurs um 13.30 Uhr. Informationen und Anmeldung bei der Volkshochschule unter Telefon 07931/57-4300. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019