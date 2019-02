Da blieben keine Narren-Wünsche offen

Ein Augen- und Ohrenschmaus war die erste Prunksitzung der Lustigen Gesellen am Samstagabend im katholischen Gemeindehaus.

Bad Mergentheim. Souverän führte Sitzungspräsident Andreas Schweizer durch ein abwechslungsreiches närrisches Programm, das von der zahlreich gekommenen Narrenschar mit viel Beifall honoriert wurde. Werner Gebert mit seinen Wachbacher Musikanten sorgte musikalisch für beste Stimmung.

Die Vorsitzende der Kolpingsfamile Claudia Michelberger begrüßte die erwartungsvollen Besucher, anschließend übernahm Sitzungspräsident Andreas Schweizer das Kommando und kündigte ein närrisches Programm an, das keine Wünsche offenließ.

Außer Rand und Band

Den tänzerischen Auftakt machte die zehnjährige Amrei Hettenbach, die als flottes Tanzmariechen die Bühne eroberte. Erst im zweiten Anlauf bekam Schäfer René Föhr dieses Mal seine Schafherde auf die Bühne, um traditionell auf die Entdeckung der Mergentheimer Quellen hinzuweisen. Beim folgenden Einzug des gesamten Hofstaates und der Tanzgarden konnte der Sitzungspräsident auch Abordnungen aus Wiesentheid, Krautheim und Oberlauda willkommen heißen. Danach waren die Prinzenpaare an der Reihe, das närrische Volk im Saal zu begrüßen.

Souverän erledigte das Kinderprinzenpaar Lara I. und Tizian I. ihre Aufgabe und versprach, dass nun in der fünften Jahreszeit außer Rand und Band gefeiert werde. Auch Prinzessin Daniela IV. und Michael VI. verkündeten gereimt, dass die Fastnachtszeit viel Spaß und Stimmung bringen solle. Danach war es Tanzmariechen Lisa von den Laudaer Strumpfkappen, die mit Tempo und Akrobatik ihre Tanzkünste zeigte. Putzig anzusehen war die Purzelgarde, die in Pippi-Langstrumpf-Kostümen nach der bekannten Melodie der Kindergeschichte ihren ersten tänzerischen Auftritt hatte.

Bastian Kemmer, Nachwuchstalent der Narrengilde, stand als erster Redner in der Bütt und erzählte in humorigen Sätzen, wie er bisher sein nun 18-jähriges Leben meisterte. Ihm folgte die Schautanzgruppe, die als tanzende Stewardessen in schmucken Uniformen auch eine Zugabe meistern musste.

Danach holte der Sitzungspräsident Dekan Ulrich Skobowsky, Kurdirektorin Katrin Löbbecke und Oberbürgermeister Udo Glatthaar auf die Bühne, um den Prominenten Gelegenheit zu einem Grußwort zu geben. Das tat der Präses der Kolpingsfamilie gerne mit dem Hinweis, dass er lieber nicht im Frack gekommen sei, weil ihm früher öfter angedroht worden war, dass er den Frack voll bekommen würde.

Drei verdiente Mitglieder

Kurdirektorin Löbbecke betonte unter anderem, dass sie sich in der Badestadt sehr wohl fühle und dieser auch in ihrem anstehenden Ruhestand treu bleiben wolle. OB Glatthaar freute sich, dass er zum achten Mal bei der Prunksitzung sein durfte, er dies als erste Halbzeit sehe und um die Chance für eine zweite Halbzeit bat. Äußerst talentiert trat danach Prinz Michael als Schlagersänger auf und brachte Prinzessin Daniela ein Ständchen.

Der fränkische Fastnachter Wolfgang Düringer aus Gochsheim beklagte seine Vergesslichkeit und er den Auftritt in Bad Mergentheim fast vergessen habe. Deshalb kam er direkt aus dem Bett im Nachthemd und berichtete dem erheiterten Publikum, was ihm durch seine Vergesslichkeit schon alles zugestoßen war. Im gereimten Zwiegespräch hielten anschließend Christine Glass und Günther Etzl die Laudatio auf drei verdiente Mitglieder der Lustigen Gesellen, die sich um die Mergentheimer Fastnacht verdient gemacht hatten. Den Verdienstorden der Narrengilde erhielten Daniela Schneider, Alexander Scherer und Roswitha Strobel.

Die Hofdame Kerstin Köber, erstmals auf der Bühne der Narrengilde, hatte sich im vergangenen Jahr gut in Stadt und Land umgehört und erinnerte in amüsanten Reimen daran. Das waren unter anderem .a. das Scheitern der Fußballer bei der WM, die Hochzeit von „Udo und Steffi“, die gescheiterte Gartenschau-Bewerbung und das verlegte Jahresschlussessen der „Stadtregierung“. Mit Blick auf Trump, Seehofer und Merkel stellte sie fest, dass Politik nichts für sie sei. Trotz dieser Ereignisse und auch der vielen Baumaßnahmen in der Stadt, von denen die DOG-Sporthalle nicht ihr Gefallen fand, stellte sie fest, dass es sich in Merchedohl gut lebt.

Auch Protokoller Jürgen Michelberger hatte im letzten Jahr gut aufgepasst und wusste zu berichten, dass viel im Gemeinderat gestritten wurde, die Igersheimer Feuerwehr wegen eines Hasen einen kuriosen Einsatz hatte, der Müllmarkenverkauf nicht optimal lief, Verkehrsminister Hermann anlässlich der Besichtigung der Südumgehung den verzögerte Rückbau der Deutschordensstraße monierte, für die LGS mit der Ketterberg-Seilbahn und einem Stadtstrand umsonst geworben wurde, die Promihochzeit von OB Glatthaar stattfand und dessen Bewerbung um eine zweite Amtszeit.

Über seine Bemühungen in den Elferrat zu kommen, ließ sich anschließend rhetorisch hervorragend das fränkische Nachwuchstalent Markus Kiefel aus, um letztendlich zum Ergebnis zu kommen, dass Elferratsein zu strapaziös sei und er lieber weiterhin in der Bütt stehen wolle. Anschließend zeigte die Prinzengarde ihr tänzerisches Können. Danach betrat Putzfrau Elke Seubert die närrische Bühne und riss das amüsierte Publikum mit ihren Erkenntnissen zu Sport und Fitness, den Erfahrungen mit ihrem Manfred und den Methoden ihrer Kindererziehung zu wahren Begeisterungsstürmen hin. Natürlich bekam der OB sein Fett weg und kritisch ging sie auch mit dem Gemeinderat um.

Zweite Runde folgt

Nachdem das Männerballett tänzerisch das Thema Schwarzwaldklinik dargestellt hatte, war die Zeit schon bis nach Mitternacht fortgeschritten und Sitzungspräsident Andreas Schweizer konnte ein buntes, karnevalistisches Programm mit dem Hinweis abschließen, dass alle, die an der ersten Prunksitzung nicht teilnehmen konnten, die Chance hätten, am Samstag, 2. März um 20 Uhr die zweite Sitzung zu besuchen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.02.2019