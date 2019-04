Damit die Welt einfach wärmer wird

Wachbach.Hauptversammlungen der Vereine und Gruppen aller Art sind ein wichtiger Bestandteil der sonstigen wöchentlichen Zusammenkünfte, geben sie doch Einblicke in das Innenleben der Gemeinschaft und dazu Gelegenheit zu Aussprachen, für die man an gewöhnlichen Tagen nicht die Zeit hat.

So traf sich der katholische Kirchenchor zu seiner Versammlung, zu der fast alle Sänger erschienen, um in harmonischer Umgebung den Status der „Infrastruktur“ zu erfahren und sich mit Fragen oder Anregungen einzubringen.

Vorstand Michael Kraft begrüßte die Sängerschaft. Er sprach von einem bewegten Jahr und manch einer wundert sich, wie man später erfahren durfte, wie viele Dinge sich doch in einem Jahr bewältigen ließen.

Schriftführerin Fr. Freymüller konnte in ihrem Bericht beachtliche Bewegungen aufzählen, die der Chor in den letzten Monaten zuwege gebracht hat. Messgestaltungen, Jubiläumsfeiern (goldene Hochzeit der Familie Gahm), Umrahmung der Hochfeste, Lieder im Carolinum und die Teilnahme am Konzert des Weikersheimer Kirchenchores. Dabei kamen auch private Geburtstagsfeiern nicht zu kurz.

Die Entlastung des Gesamtvorstandes war nur noch Formsache. Das Kassieramt hatte nach dem Tod von Oswald Wartha Maria Neubauer übernommen, deren nun offizieller Wahl auch einstimmig zugestimmt werden konnte.

Der Bericht des Chorleiters enthielt denn auch nur positive Anmerkungen, er ermutigte die Sängerschaft zu weiterem Tun an der Liturgie, wobei er noch auf die große Bedeutung der Messgestaltungen, besonders in heutiger Zeit, hinwies.

Ein großes Anliegen war ihm auch, die Tatsache herauszustellen, dass die Welt einfach wärmer werden müsse, wobei er natürlich die Welt des inneren und äußeren Friedens meinte, nicht die Erde. Die sei warm genug.

Präsespfarrer Bogdan Stolarczyk ließ es nicht an Dankesworten fehlen und festigte noch die Worte des Chorleiters; dieser sei immer bereit , wenn man ihn brauche.

Zum Schluss konnte man noch eine Ehrung an Erwin Kleinhans vornehmen, der nach jahrzehntelangem Singen aus Altersgründen den Chor verlassen musste. esi

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019