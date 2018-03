Daniel Rogler wird neuer Direktor

Anzeige

Bad Mergentheim.Zum 1. April gibt es einen Wechsel an der Spitze des Amtsgerichtes Bad Mergentheim. Der baden-württembergische Minister für Justiz, Guido Wolf, hat den Richter Daniel Rogler, der bereits am Amtsgericht in der Kurstadt tätig war, zum Nachfolger von Direktor Martin Autenrieth bestellt. Es werde daher eine lückenlose Nachfolge geben, wie Dr. Steffen Tanneberger, Pressesprecher des Stuttgarter Justizministeriums, auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte.

Daniel Rogler trat 2001 in die baden-württembergische Justiz ein. Nach Verwendungen bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn und beim Amtsgericht Besigheim wechselte er 2004 ans Amtsgericht Bad Mergentheim. 2016 und 2017 absolvierte er erfolgreich die so genannte Erprobungsabordnung beim Oberlandesgericht Stuttgart.

Rogler wurde von Minister Wolf mit Wirkung zum 1. April zum Direktor des Amtsgerichtes Bad Mergentheim ernannt.