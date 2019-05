Das Gefühl für sich selbst mit Mut zurückgewinnen

Bad Mergentheim.Nicht wenige Menschen haben das Gefühl an ihrem „wahren Leben“ vorbei zu leben, ihr „Selbst“ vergessen oder verloren zu haben oder sie erträumen sich ein anderes Leben. Am Samstag, 25. Mai, veranstaltet das Institut für Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness, in Kooperation mit dem Therapie-Zentrum im Kurpark, von 9 bis 13 Uhr, einen Workshop mit dem Titel „Lebe Dein Leben“, Möglichkeiten und Grenzen eines authentischen Lebens“. Unter der Leitung von Dr. Dr. Diplom-Psychologe Andreas Remmel, Facharzt für Innere Medizin und Psychosomatische Medizin, Psychologischer Psychotherapeut und Professor für Angewandte Psychologie, geht es in diesem Seminar vor allem um die Frage, wann, wie und auf welche Weise, man sein „Selbst“ vergessen oder verloren zu haben glaubt und was Gründe dafür sein können. Das Angebot unterstützt dabei wieder ein Gefühl für sich zurückzugewinnen. Schlüssel sind Spürfähigkeit, Achtsamkeit und Mut. Information und Anmeldung bis 17. Mai im Haus des Gastes und unter Telefon 07931/965250. pm

