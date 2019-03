Das Hoffest bringt solide Einnahmen

Schäftersheim.Bei der Jahreshauptversammlung des Liederkranz Schäftersheim wurde die bewährte Führungsmannschaft um Vorstand Rainer Hörner einstimmig in ihren Ämtern bestätigt und erhielt damit auch den Auftrag in die Vorplanung für das 175-jährige Jubiläum im Jahr 2023 einzusteigen.

Für Rainer Hörner war es seit dem Jahr 2001 bereits die siebte Wahl zum Vorsitzenden des Liederkranz und er wird somit in dieser Amtszeit auch seine 20 Jahre als Vorstand voll machen.

Das ist angesichts seines noch jungen Alters eine besondere Leistung darstellt und wofür ihm die Mitglieder Dank und Anerkennung zollten.

In seiner Begrüßung blickte Rainer Hörner auf ein gutes Vereinsjahr mit einem erfolgreichen Hoffest und einer tollen Winterfeier und einem harmonischen Miteinander innerhalb der Vorstandschaft und der Sänger zurück.

Positiver Kassenstand

Schriftführer Stefan Traub ließ anhand des Protokollbuchs das vergangene Jahr seit der letzten Hauptversammlung Revue passieren.

Vom Maisingen mit einem historischen Dorfrundgang unter der Führung von Ralf Schälling bis zur kürzlichen Winterfeier traten die Sänger bei insgesamt acht öffentlichen Auftritten, zwei Geburtstagsständchen und vier Beerdigungssingen auf. Kassier Jürgen Herschlein wartete mit einem positiven Kassenbericht auf, was zum größten Teil dem Hoffest zu verdanken war.

Chorleiter Erwin Wolfarth zeigte sich mit den Leistungen der insgesamt 24 Sänger im Allgemeinen zufrieden, allerdings bemängelte er die Beteiligung bei den insgesamt 38 Singproben, an denen im Durchschnitt nur rund 16 Sänger teilgenommen haben. Hier mahnte Erwin Wolfarth dringend Besserungsbedarf an.

Weiter werben

Als Anreiz wurde beschlossen ab sofort Preise für die eifrigsten Probenbesucher auszuloben. Weiter müsse man weiter Werbung für neue Sänger betreiben, weil trotz des für einen Männerchor noch sehr guten Altersschnitts, die Stimmen breiter aufgestellt werden müssen.

Die von Claudine Balbach, die auch den Dank des Ortschaftsrates überbrachte, durchgeführten Neuwahlen der Vorstandschaft ergaben keine Veränderung.

Terminvorschau

In diesem Jahr stehen neben den turnusmäßigen Terminen wie Singen am 1. Mai und das Hoffest vom 5. bis 7. Juli die Einladung zur Eröffnung der Tauberphilharmonie am 14. Juli und die Verabschiedung von Pfarrer Roland Stiehle am 26. Mai auf dem Programm. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019