Das Kreuz mit dem Kreuz

Tauberbischofsheim.Über die verschiedenen Möglichkeiten, Rückenschmerzen schonend zu behandeln, spricht Dennis Sankat, Chefarzt der Abteilung für Konservative Orthopädie und Spezielle Schmerztherapie des Krankenhauses Tauberbischofsheim, in einem öffentlichen Fachvortrag. Dieser findet am Dienstag, 17. April, um 19.30 Uhr, im Konferenzraum des Krankenhauses Tauberbischofsheim statt.

Die Ursachen für Rückenschmerzen sind vielfältig: Übergewicht, zu langes und zu häufiges Sitzen, Stoffwechselerkrankungen, Entzündungen, Unfälle oder auch psychische Erkrankungen.

Beinahe jeder leidet oder litt in seinem Leben bereits an Schmerzen am Rücken - jeder Fünfte in Deutschland ist deshalb sogar in ärztlicher Behandlung. Bei den Betroffenen führen akute Rückschmerzen nicht selten zu massiven Beeinträchtigungen im Alltag. Zudem können sie bei unzureichender Behandlung in einen chronischen Schmerz übergehen und erhöhen dadurch den Leidensdruck.