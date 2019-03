„Das Land fördert den Baustoff Holz“, sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk, der beim zwölften Holz- und Holz-Alu-Fenster-Kongress im Kursaal sprach.

Bad Mergentheim. 180 Teilnehmer aus ganz Deutschland kamen zu dem Kongress in die Badestadt: Fensterhersteller, Zuliefer- und Partnerunternehmen sowie Vertreter von Politik und Verbänden.

Veranstalter war der Bundesverband „Pro Holzfenster“ (BPH), der vor 25 Jahren im Taubertal seinen Anfang nahm, als sich Holzfenster-Hersteller bei einem Fachtreffen zu einer Interessenvertretung zusammenschlossen. Der Kongress in Bad Mergentheim stand unter dem Motto „Zukunft – Kongress der 1000 Chancen“.

Als Gastredner kam am Freitag MdL Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, in den Kursaal. Empfangen wurde Hauk vom geschäftsführenden BPH-Vorstand Heinz Blumenstein. Er ist gelernter Förster und damit von Natur aus ein engagierter Fürsprecher für den nachwachsenden Rohstoff Holz. MdL und Minister Peter Hauk ließ in seiner Gastrede auf dem Kongress keinen Zweifel daran, dass er dies auch in seiner Funktion als Politiker ebenso sieht. Er sei gerne in die Badestadt gekommen, ließ er die Kongressteilnehmer wissen. Ebenso gerne gratuliere er dem Bundesverband zu seinem Jubiläum – 25 Jahre jung ist der BPH. „Der Rohstoff, der für Holzfenster nötig ist, wächst bei uns vor der Haustüre“, sagte Hauk und verwies auf 1,4 Millionen Hektar Wald in Baden-Württemberg. Und dieser Wald werde „von unseren Försterinnen und Förstern nachhaltig bewirtschaftet“.

In den Wäldern des Landes wachsen jährlich 17 Millionen Kubikmeter Holz nach, „wir verfügen damit über eine große Menge dieses nachwachsenden Rohstoffes“. Besonders nachhaltig und im Sinne der langfristigen Kohlenstoffbildung sei die Nutzung von Holz als Baustoff. „An einem schönen Holzfenster, auch in der Kombination mit witterungsbeständigem Aluminium, hat man lange Freude“, betonte Hauk. Im Land geschehe einiges, um Holz als Baustoff – nicht nur für Fenster – zu fördern: Etwa mit der für die Förderung der Holzverwendung zuständigen pro Holz GmbH. Grundgedanken dabei sind die Ressourceneffizienz und eine bioökonomiebasierte Wirtschaft. „Vielleicht stellen wir künftig auch unser Glas auf Basis nachwachsender Rohstoffe her – der Begriff Holzfenster bekommt dann eine ganz andere Bedeutung“, sagte Hauk.

Den folgenden Streifzug durch die Geschichte des Fensters – von den alten Ägyptern über die Römer, Germanen und das Mittelalter sowie die Moderne – schloss Hauk mit der Feststellung, dass „die Geschichte des Fensters noch nicht zu Ende erzählt ist“. So eignen sich moderne Holzfenster für die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude – aber eben auch bei Neubauten, die zudem ebenfalls mit dem Werkstoff Holz entstehen können. Auch deswegen fördere das Land den Holzbau: der Startschuss für die „Holzbau-Offensive“ sei im November gefallen. „Als Waldland werden wir mit 13 verschiedenen Innovationspaketen unserer Verantwortung gerecht.“ Und schon vor dem Kabinettsbeschluss habe sich das Land für den Holzbau eingesetzt: „Im Bundesvergleich liegt Baden-Württemberg mit einem Anteil von knapp über 30 Prozent im Wohnbau seit Jahren an der Spitze“.

Auch ansonsten belegte man mit 22,8 Prozent bis zum vergangenen Jahr ebenfalls diese Platzierung – Schleswig-Holstein ist nun mit 23,8 Prozent auf Rang 1. Der Bundesdurchschnitt betrage 17,1 Prozent. Und der Minister machte deutlich: „Der Bau von Hotels, Gaststätten, Fabriken- und Werkstätten sowie von Büro- und Verwaltungsgebäuden darf nicht vernachlässigt werden.“

Innovative Sporthalle

Das Land fördere dies seit 2015 mit dem Holz-Innovativ-Programm (HIP). Unter anderem nannte Hauk dabei das Holz-Hybridhochhaus „Skaio“ in Heilbronn und das „Carl“ in Pforzheim, aber auch Sporthallen, Hotels (beispielsweise das 55-Zimmer-Holzhotel in Ludwigsburg) und große Produktionshallen in Blaustein bei Ulm (immerhin 25 mal 120 Meter groß und 15 Meter hoch) oder auch die innovative Sporthalle in Stuttgart-Riedenberg.

Hohes Niveau ausbauen

Und in Geisbach, initiiert durch den Marktführer der Holzschraubenherstellung, entstehe „die größte Buchenholz-Gewerbehalle Europas“. Auch der alle drei Jahre ausgelobte „Holzbaupreis Baden-Württemberg“ trage entscheidend zur weiteren Qualitätsverbesserung bei.

„Noch viel wichtiger aber ist die Anzahl erstellter Objekte und deren Qualität.“Und der Holzbau „baut sein hohes Niveau in Baden-Württemberg weiter aus und entwickelt ein eigenständiges Profil“, betonte Hauk. Generell gelte: „Holz ist dort stark, wo es sinnvoll eingesetzt wird, und gelegentlich kommen verschiedene Materialien mit Holz zur weiteren Optimierung zusammen.“ Die intelligente Verwendung von Holz „spielt eine entscheidende Rolle“ um die Klimaschutzziele zu erreichen. „Holzfenster tragen dazu bei“, stellte Peter Hauk die Bedeutung der Holzfensterbranche heraus.

