Das Leben mit dem „ewigen“ krönen

Anzeige

Bad Mergentheim.35 Jubilare feierten mit einem festlichen Gottesdienst in der Schlosskirche ihr Konfirmationsjubiläum – von der goldenen bis zur höchst seltenen „eichenen Konfirmation“.

Vor 50, 60, 65, 70 oder gar 80 Jahren hatten die Pfarrer Weitbrecht, Goldammer, Hildebrandt, Oldenburg, Hafenbrack und Koller die jungen Menschen umfassend im christlichen Glauben unterrichtet und dann mit ihnen eine festliche Konfirmation gefeiert. Die stolze Zahl von neun goldenen, sieben diamantenen, acht eisernen, zehn Gnaden- und mit Richard Trautmann sogar einem „eichenen“ Konfirmanden beging zusammen mit Pfarrer Karl-Gottfried Kraft dieses besondere Jubiläumsfest. In seiner Festpredigt in der Schlosskirche erinnerte er an das große Ereignis von damals, das einen gewaltigen Schritt aus der Kindheit heraus bedeutet hatte. 1938, sei man kurz vor dem Krieg gestanden und 1968 sei „das Jahr des Aufbruchs und der Proteste“ gewesen. Nicht alle Hoffnungen von damals hätten sich erfüllt. Doch „wir dürfen in aller Not, aller Dunkelheit, allen Fragen und Glaubenszweifeln gewiss sein, dass Jesus dabei ist und uns nicht los lässt“. Er gebe immer wieder Trost und „wenn wir durchhalten, dann erwartet uns etwas Besonderes: Unser Leben soll gekrönt werden mit dem ewigen Leben“. Nach einem Jubiläumssegen überreichte Karl-Gottfried Kraft allen Jubilaren noch eine Urkunde zur Erinnerung an diesen besonderen Tag. peka