Das letzte Türchen

Bad Mergentheim.Die letzte Tür am Adventskalender des Lions Club Bad Mergentheim öffnet sich am heutigen Montag, 24. Dezember. Die individuelle Glücksnummer steht auf der Vorderseite des Kalenders. Alle Glücksnummern und die Gewinne für den jeweiligen Tag sind unter „www.lions-badmergentheim.de“ zu finden.

Am 24. Dezember gibt es folgende Hauptpreise zu gewinnen. Der Gewinner mit der Kalender-Nummer 2304 kann im Modehaus Kuhn Bad Mergentheim im Wert von 100 Euro einkaufen. Der glückliche Besitzer der Adventskalender-Nummer 549 darf sich über einen Reisegutschein in Höhe von 1000 Euro freuen, einzulösen bei Reiseservice PUR Bad Mergentheim, gesponsert von der Firma Wittenstein Igersheim. Das Wochenende mit einem Traumauto von Mercedes-Benz aus dem Autohaus A.M.T. Bad Mergentheim gewinnt die Kalender-Nummer 1988. Den Behandlungsgutschein im Wert von 75 Euro darf der Gewinner der Kalender-Nr. 1664 in der Naturheilpraxis Dr. rer. nat. Thomas Jahrmann Weikersheim einlösen. Der Inhaber der Kalender-Nummer 2359 erhält einen Reisegutschein im Wert von 50 Euro von AKON Aktivkonzept Bad Mergentheim.

Herzliche Glückwünsche an alle glücklichen Gewinner!

Die Gutscheine für die Sach- beziehungsweise Barpreise können gegen Vorlage der ausgeschnittenen Kalendernummer bei der Tourist-Info Bad Mergentheim in der Zeit vom 1. bis 31. Januar 2019 zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018