Das Projekt „Jufa“ kann jetzt starten

Der Umbau des ehemaligen Alten- und Pflegeheims zum Jugend- und Familienhotel kann offenbar beginnen: Die entsprechenden Verträge sind unterzeichnet.

Bad Mergentheim. Die Stadt Bad Mergentheim und der Investor „Jufa Hotels“ waren kürzlich beim Notar, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Auf dem Gelände kann damit wie geplant ein „Jufa-Hotel“ mit etwa 175 Betten entstehen. Das Hauptgebäude Haus Elisabeth wird dabei nicht abgerissen, sondern in die Planungen integriert und nachhaltig modernisiert. Ein Anbau schafft Raum für die benötigten zusätzlichen Kapazitäten. Es sollen bis zu 30 000 Übernachtungen pro Jahr generiert werden. Das Areal wird „Jufa“ über einen nun unterschriebenen Erbpachtvertrag zur Verfügung gestellt, der mindestens 40 Jahre läuft.

Das Gelände bleibt im Besitz der Stadt, die die Aufwertung ihrer eigenen Immobilie mit einem einmaligen Baukostenzuschuss von 1,5 Millionen Euro unterstützt. Der Großteil der Investition kommt mit mehr als 3,5 Millionen Euro von der Jufa-Hotels-Gruppe aus Graz. Die Vergabekammer in Karlsruhe und das Regierungspräsidium in Stuttgart haben nach jeweils eingehender Prüfung während der vergangenen Monate keinerlei Bedenken gegen das Projekt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Wir erhalten das ehemalige APH-Gebäude, gestalten ein städtebaulich bedeutendes Grundstück zukunftweisend und bekommen einen starken Marken-Namen als Investor“, sieht Oberbürgermeister Udo Glatthaar als Vorteile für die Stadt.

Am wichtigsten aber sei, dass mit dem auf Jugendliche und Familien ausgerichteten Betrieb eine seit langem bestehende Angebotslücke der Urlaubsstadt Bad Mergentheim geschlossen werde. „Dadurch bekommt unsere dynamische Entwicklung zusätzliche Impulse und zahlreiche Freizeiteinrichtungen sowie die Innenstadt werden profitieren“, freut sich der OB. Glatthaar ist überzeugt, dass Jufa die Fokussierung auf den Bereich Jugend und Familie wie vereinbart umsetzen werde und sich damit auch die aus der bestehenden Hotellerie geäußerte Skepsis als unbegründet erweisen werde.

Für die Jufa-Gruppe, die bereits knapp 60 Häuser mit diesem Profil in ganz Europa betreibt, unterzeichnete Vorstandsmitglied Gernot Reitmaier die Verträge. Er freut sich ebenfalls, dass es jetzt losgeht „und die Jufa-Hotels nun auch im Taubertal Programme und Angebote für Schulen und Familien mit Kindern anbieten können“, so Reitmaier. Jufa will das Haus im Sommer 2020 eröffnen. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.10.2018