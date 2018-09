Das Unheil nimmt seinen Lauf

Bad Mergentheim.„Baby wider willen“ heißt das Luststück in drei Akten von Bernd Gombold, das bei einer Theateraufführung der Laienspielgruppe Heckfeld „Frei Schnauze“ am Freitag, 26. Oktober um 19.30 Uhr im Kurhaus/Kursaal Bad Mergentheim auf die Bühne kommt.

Die heile Welt in der Gemeinde Heckfeld droht ins Wanken zu geraten: Das „Unheil“ naht in Person des Landstreichers Theo, der mit seinem alten Kinderwagen – auf den er seine Habseligkeiten geladen hat – durch die Lande zieht. Natürlich ist man einem Landstreicher wie ihm gegenüber sehr skeptisch, zumal ihm seltsamerweise der Ruf voraus eilt: Immer wenn er irgendwo aufkreuzt, bekommt jemand ein Kind oder es passiert etwas Dummes. Davon ist man in Heckfeld überzeugt.

Zur selben Zeit erwartet Bürgermeister Hans Himmelreich seine Frau zurück. Da aber ein wichtiger politischer Termin ansteht, drängt ihn seine Mutter, diesem Termin den Vorzug zu geben, anstatt seine Frau vom Bahnhof abzuholen.

Und so nimmt das Unheil seinen Lauf – beim Aussteigen aus dem Zug nimmt sie in der Hektik aus Versehen anstatt einer ihrer Reisetaschen eine fremde Babytragetasche mit, bemerkt den Irrtum aber erst, als der Zug schon wieder abgefahren ist.

Wenig erfreut über den unerwarteten Familienzuwachs will ihr Mann nun selbst das Missgeschick seiner Frau aufklären, doch die Polizei hat inzwischen schon Ermittlungen wegen Kindesentführung eingeleitet und bittet Bürgermeister Hans Himmelreich nun auch noch um Unterstützung. Um nicht als Kindesentführer gebrandmarkt zu werden, verschweigt der Bürgermeister das Geschehene, versteckt das Kind zunächst bei sich und hat somit ein „Baby wider Willen“.

Karten gibt’s im Haus des Gastes im Kurpark, (Telefon 07931/965-225), Gläserausgabe bei der Wandelhalle, Tourist-Information, Marktplatz 1 und an der Abendkasse. kv

