Das „Wir“ stand meist im Vordergrund

Mit dem Zeugnis der Mittleren Reife hat die Mädchen- und Jungenrealschule St. Bernhard zum Ende des Schuljahres 76 Schüler verabschiedet.

Bad Mergentheim. Den einleitenden Gottesdienst gestalteten Pfarrer Skobowsky und die Klasse 10 d. Musikalisch unterstützt wurden diese von der Schülerband der Realschule unter Leitung von Priska Hirsch.

Die Veranstaltung im Kursaal eröffnete die Band-AG mit dem Song „Shallow“ von Lady Gaga. Auch Steffen Markert, Mitglied im Schulleitungsteam, nutzte die Kraft der Musik, um mit Xavier Naidoos Lied „Es gibt Menschen“ zum Ausdruck zu bringen, wie wertvoll und wichtig die Begleitung von Menschen ist, die prägend für das eigene Leben seien.

Schüler statt Stoff unterrichten

In dem Song heißt es: „Ich danke allen Menschen, die mich zu dem machten, der ich bin“. Als Lehrer sei es ihm ein Anliegen, nicht den Stoff zu unterrichten, sondern Schülerinnen und Schüler, die alle einzigartig seien. Die Freude am Lehren liege in pfiffigen Antworten, in gemeinsamen Erlebnissen, auch in überwundenen Schwierigkeiten und Sorgen und letztlich auch in positiven Rückmeldungen. Diese gemeinsamen Erfahrungen, auch die Reibung und das Zusammenwirken von Schülern, Eltern und Lehrern auf einem sechsjährigen Schulweg hätten die Absolventen zu gereiften Persönlichkeiten gemacht. Schulleiter Axel Janke betonte mit der Kinderbuchgeschichte „Fredrick“ von Leo Lionni, dass es nicht auf das Anhäufen von Gütern oder Vorräten ankommt, sondern auf das Sammeln eines Erfahrungsschatzes, der als Gepäck für das weitere Leben diene. Neben positiven Erfahrungen habe es sicher auch Reibung und Unbequemlichkeiten mit Lehrern, Mitschülern oder Eltern gegeben, die es auszuhalten galt, die aber letztlich, ebenso wie die Aneignung von Wissensvorräten, zu einem Wachsen der Persönlichkeit führten. Dabei auch in Zukunft den eigenen Weg zu finden, sei die Lebensaufgabe aller, und es brauche Mut und Lust, sich dieser Aufgabe zu stellen und somit auch einen persönlichen Beitrag zum Zusammenleben aller zu leisten. Abschließend erinnerte er die Absolventen an ihre Vorräte, die sie immer nutzen könnten, sollte das Leben ihnen Steine auf ihren Weg legen. Der Schulleiter wünschte ihnen mit diesem Erfahrungsschatz ihren Weg unbeeindruckt und mit klarer Sicht zu gehen. An die Eltern gewandt sagte er, dass auch, wenn nicht immer alle ihrer Erwartungen erfüllt werden konnten, das Vertrauen stets spürbar gewesen sei. Musikalisch wurde die Rede untermauert von dem Beitrag des Musikkurses der 10 a und 9 b, die mit dem Lied „You can count on me“ darauf verwiesen, dass es ungeheuer wertvoll ist, von Menschen umgeben zu sein, die einen begleiten und unterstützen, kurz: auf die man zählen kann. Die Beiträge der Schülern überzeugten mit Retrospektiven durch die Schuljahre davon, dass es viele gemeinsame Momente gab, in denen das „Wir“ im Vordergrund stand. Mit lustigen Sketchen, Bildern und Anekdoten wurde an die gemeinsamen Jahre erinnert und daran, welchen großen Erfahrungsschatz man ansammeln durfte.

Tim Glass, Schülersprecher, gratulierte allen im Namen der Schülerschaft und dankte den abgehenden Schülersprechern Lea Henneberg, Paul Rückert und Matthias Rode für ihr großes Engagement. Der Elternsprecher Michael Pabel nutzte ebenfalls einen Liedtext, diesmal von Udo Lindenberg. Mit „Hinterm Horizont geht’s weiter“ sprach er den Absolventen Mut zu: „Ein Horizont ist nicht das Ende, dahinter geht es immer weiter. Die Ansammlung allen Wissens bisher ist Pflicht gewesen. Nun folgt die Kür. Veränderung ist nicht immer planbar, aber Zukunft heißt, Veränderung zuzulassen.“

33 der Abschlussschüler werden künftig ein berufliches Gymnasium besuchen, 13 das Berufskolleg, eine wird ein FSJ absolvieren, zwei wechseln an die FOS und die 24 beginnen eine Ausbildung.

Einmal die 1,0

Zum Abschluss der Feier erhielten die Schüler ihre Zeugnisse und es konnten sich 17 Schüler über eine Auszeichnung und 23 über ein Lob freuen. Beste Absolventin war Chiara Brand(10 a), die einen Gesamtdurchschnitt mit der Note 1,0 erreichte. Steffen Markert hob bei der Ankündigung der Sonderpreise hervor, dass neben den fachlichen Leistungen auch soziales Engagement für die Schulgemeinschaft gesehen, wertgeschätzt und entsprechend gewürdigt werden sollten.

Aus diesem Grund erhielten für ihren außerordentlichen Einsatz im Schulleben Chiara Brand und Lisa Hügel (beide 10 a) den Preis für soziales Engagement. Jule Hornung und Luise Werner (beide 10 b) erhielten den Preis für katholische Religion, Jasmin Wendt (10 a) wurde mit dem Sonderpreis für evangelische Religion ausgezeichnet. Paul Rückert, Moritz Simon und Truong Viet Truc (alle 10 d) bekamen den Sonderpreis für Musik. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019