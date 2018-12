Das wird eine „reiseintensive“ Saison

Wenn die Vereine im American Football und Cheerleader Verband Baden-Württemberg (AFCVBW) kurz vor Jahresende ihre Spielausschusssitzung abhalten, löst sich die Spannung um die Einteilung der Footballligen der anstehenden Saison. Auch in diesem Jahr hatten die Verantwortlichen im Verband einiges an Überraschungen für die aus dem ganzen Land nach Stuttgart gereisten Vereinsvertreter parat.

Zunächst konnte verkündet werden, dass die erfreuliche Tendenz zu Neugründungen im American Football weiter anhalte. Nach sechs neuen Teams in 2018 meldeten sich für 2019 weitere acht Mannschaften zum Spielbetrieb an und weitere sechs stehen in der Warteschlange. Um diese nun 52 Footballvereine zu organisieren wurde die Kreisliga als siebte und damit unterste Liga in zwei Gruppen mit Nord- und Südliga aufgeteilt. So finden dort ganze zehn Mannschaften Platz.

Das Bad Mergentheimer American Football Team Wolfpack konnte in 2018 punktgleich mit den Tübingen Red Knights den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga (vierte Liga) erringen und damit den höchsten Rang in der zehnjährigen Vereinsgeschichte.

Spannend bis zum Schluss war die Frage des Abstiegs aus der Regionalliga. Nachdem die Stuttgart Silver Arrows als letztjähriger ungeschlagener Meister aufgerückt sind traf es das Traditionsteam Freiburg Sacristians, die nun – ebenfalls als Topfavorit – in die vierte Liga einziehen. Damit wird die Saison 2019 bei zwölf Spieltagen und mehr als 2000 zu fahrenden Kilometern mit Sicherheit die reiseintensivste in der Geschichte des Wolfpack werden. Christopher Ries, der sportliche Leiter des Wolfpack, freut sich besonders, dass bereits ein Rahmenspielplan ausgegeben wurde. Danach wird der Spielbetrieb am ersten Aprilwochenende beginnen und voraussichtlich am ersten Augustwochenende beendet sein. Mögliche Relegationsspiele finden im September statt. Angesprochen auf seine Erwartungen an die kommende Saison gibt sich Wolfpacks neuer Headcoach Lukas Grice durchaus gelassen: „Wir lassen uns angesichts der hochkarätigen Besetzung der Oberliga nicht unter Druck setzen. Aktuell konzentrieren wir uns jedoch erst einmal auf die Seasonvorbereitung.“ Nach der aktuellen Trainingspause werde das Team Mitte Januar die Trainingseinheiten intensivieren.

